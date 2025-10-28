Dizi sektöründe rekor ücretler: En çok kazanan kadın ve erkek oyuncu kim?

Son Mühür- Müge Dağıstanlı’nın paylaştığı verilere göre, ekranların en pahalı yapımı “A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır” oldu. İlk bölümü 35 milyon TL’ye mal olan dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu yer alıyor.

İmirzalıoğlu bölüm başına 4,5 milyon TL kazanırken, Saraçoğlu 2,5 milyon TL’lik ücretiyle Türkiye’nin en çok kazanan kadın oyuncusu konumuna yükseldi.

"A.B.İ." en pahalı yapım oldu

Yapım maliyetleri açısından da “A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır” dizisi sektörün zirvesine yerleşti. Görsel efektlerden dekor çalışmalarına kadar birçok kalemde yüksek harcamalar yapılan dizinin, televizyon gelirlerinin büyük kısmını tek başına karşıladığı ifade ediliyor.

Demet Özdemir ve Hande Erçel zirve takibinde

En yüksek kazanan oyuncular listesinde ikinci sırada Kanal D’nin “Eşref Rüya” dizisi bulunuyor. Dizinin bölüm başı maliyeti 26 milyon TL olurken, başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy 3 milyon 250 bin TL, Demet Özdemir ise 2 milyon TL kazanıyor.

atv ekranlarında yayınlanan “Aşk ve Gözyaşı” dizisinde başrol oynayan Hande Erçel ise bölüm başı 1 milyon 750 bin TL ücretle üçüncü sırada yer alıyor.

Rekorlar kırılıyor, bütçeler büyüyor

Dizi sektöründe artan rekabet ve yapım kalitesine yapılan yatırımlar, oyuncu ücretlerinin de rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Uzmanlar, bu durumun Türk televizyon sektörünün uluslararası pazardaki gücünü artırdığını ancak sürdürülebilirlik açısından dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.