Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 Kasım 2025’te bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili şüpheli S.N.K., polis ekiplerinin hızlı çalışmasıyla yakalanarak adalet karşısına çıkarıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar’da bulunan bir iş yerinin tabancayla hedef alınmasıyla başladı. Çevrede paniğe neden olan saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerine birden fazla el ateş edildiği, ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Silahlı saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi, saha taraması ve istihbarat birimlerinin koordinasyonuyla şüpheli S.N.K.’nin kimliği kısa sürede tespit edildi. Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan saldırgan gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı tabancaya da el konuldu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“14 Kasım 2025’te Bağlar’da bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlama olayının şüphelisi S.N.K. yakalanarak adalet önüne çıkarıldı ve tutuklandı. Diyarbakır’da huzur için kararlılıkla mücadele ediyoruz.”

Saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin soruşturma devam ediyor. Yetkililer, olayın arka planının ve şüphelinin bağlantılarının araştırıldığını, gerekli tüm adli süreçlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.