Son Mühür - Petrol piyasasındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği fiyatlar, gece yarısından itibaren yapılan yeni düzenlemeyle değişti.

Motorin fiyatları yükseldi

Cuma günü motorine 1,84 TL’lik zam yapıldı. Yapılan zam, pompa fiyatlarına yansıdı ve İstanbul ile Kocaeli dışındaki illerde motorin fiyatı 60 TL sınırını aştı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

İl bazında güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 54,84 TL, Motorin 59,34 TL

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 54,99 TL, Motorin 59,46 TL

Ankara: Benzin 55,85 TL, Motorin 60,49 TL

İzmir: Benzin 56,19 TL, Motorin 60,83 TL