Son Mühür- Ali Erbaş döneminde kadının miras hakkı, örtünme, lüks tatil gibi tartışma yaratan konuları ele alan Cuma Hutbeleri Safi Arpaguş döneminde İslam'ın güzel ahlak ve iyilik konularındaki yaklaşımını ele almasıyla dikkat çekiyor.

''Cenab-ı Hakk'ın Nazargahı: Kalp'' başlıklı bu haftaki Cuma Hutbesinde,

''İnsan, Allah ve Resûlüne gönülden inanıp Cenâb-ı Hakk’ın zikrini kalbine yerleştirdiği zaman gerçek huzuru elde eder.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), kalbinin katılığından şikâyet eden bir sahâbîye, onun yumuşaması için ihtiyaç sahiplerine ikramı ve yetimin başını okşamayı tavsiye etmiştir.'' hatırlatmasında bulunuldu.

Anne ve babaya hürmet...



''Yaptığımız her iyilikte kalbimize yansıyan bir güzellik vardır.'' vurgusu yapılan hutbede,

''Eşimize ve çocuklarımıza güler yüz göstermek, anne ve babamıza hürmet etmek, komşumuzun hakkına riayet etmek, yaşlılara ilgi göstermek, hastaları ziyaret etmek, yetim ve öksüze kol kanat germek kalbimizi yumuşatır, ruhumuza esenlik verir.

Kalbimizi kirleten gafletten...



Bize düşen; Hakk’ın aynası olan kalbimizi iyiliklerle donatmanın gayretinde olmaktır. Kimsenin kalbini kırmamak, gönlünü incitmemektir. Kalbimizi kirleten gafletten, paslandıran kötülüklerden ve karartan günahlardan uzak durmaktır.

Namazla, zikirle, Kur’an’la, hayır ve hasenatla onu diri tutmaktır. Unutmayalım ki, kalbimizi İslam’ın nuruyla aydınlattığımız takdirde Allah’ın razı olduğu bir kul oluruz.'' mesajı verildi.