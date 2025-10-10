Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yabancı öğrencileri ülkeye kazandırma başarısıyla” övünmesini hatırlatan Özdağ, bu durumun Türk öğrencilerin yaşadığı barınma krizini gölgelediğini ifade etti.

“Soğuk suyla şoka girip ölen öğrenci olmasın”

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Erdoğan Türkiye’ye yabancı öğrenci getirmekle övünürken KYK yurtlarındaki barınma krizinin araştırılması için verilen önerge reddedildi. Soğuk su ile şoka girip ölen öğrenci olmasın. Sabah kahvaltıları düzgün olsun. Tek kişilik odalar olsun ki Almanya bizi kıskansın,” ifadelerini kullandı.

Münih’te 1981-1986 yılları arasında kaldığı yurtta tek kişilik odalar bulunduğunu hatırlatan Özdağ, Türkiye’deki yurt koşullarının yetersiz olduğuna dikkat çekti.

“Yabancı öğrenciler Türk öğrencilerden avantajlı olmamalı”

Zafer Partisi lideri, Türk üniversitelerinde yabancı öğretim üyeleri ve öğrencilerin bulunmasının ülke açısından yumuşak güç unsuru olduğunu belirtti ancak bu durumun adil koşullarda olması gerektiğini vurguladı:

“Evet, Türk üniversitelerine yabancı öğretim üyesi ve yabancı öğrenci gelmeli. Ancak yabancı öğrenciler asla Türk öğrencilerden daha kolay giriş şartları ve daha yüksek yaşam destekleri ile gelmemeli.”

“Zafer Partisi sizi duyuyor”

Gençlerin tepkilerinin haklı olduğunu dile getiren Özdağ, “Özetle sevgili gençler, öfkelenmekte çok çok haklısınız. Zafer Partisi sizi duyuyor,” sözleriyle açıklamasını tamamladı.