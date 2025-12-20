Son Mühür- Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, adının uyuşturucu operasyonlarıyla anılmasına sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Hakkında ortaya atılan iddiaları “iftira” olarak nitelendiren Sarıoğlu, paylaşımlarında gazeteciler Fatih Altaylı ve Mehmet Akif Ersoy’a doğrudan çağrıda bulundu.

“Adım üzerinden itibar suikastı yapılıyor”

Sarıoğlu, yıllardır görev yaptığı medya sektöründe böyle bir iddiayla anılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, kamuoyu önünde kendisi hakkında gerçeklerin anlatılmasını istedi. 2010 yılından bu yana spikerlik ve sunuculuk yaptığını hatırlatan Sarıoğlu, meslek hayatı boyunca herhangi bir şaibeli ilişki ya da ortama dahil olmadığını savundu. Kendisiyle çalışmış ya da tanışmış herkesin bunu bildiğini ifade eden Sarıoğlu, sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

“Beni öldükten sonra değil, yaşarken anlatın”

Paylaşımlarında sert bir dil kullanan Sarıoğlu, meslektaşlarına ve sektörde birlikte çalıştığı isimlere seslenerek, “Benim nasıl bir insan olduğumu herkesin açıkça söylemesini istiyorum. Hakkımda ne biliyorsanız yazın. Bana öldükten sonra değil, yaşarken sahip çıkın” ifadelerini kullandı. İftiraya karşı yalnız olmadığını göstermek istediğini belirten Sarıoğlu, kamuoyu önünde net bir duruş çağrısı yaptı.

Fatih Altaylı’ya çağrı

Hande Sarıoğlu, gazeteci Fatih Altaylı’ya yönelik açıklamasında, Habertürk’te çalıştığı dönemi hatırlattı. Spor Saati programı sürecinde yaşananları anımsatan Sarıoğlu, kendisiyle ilgili bildiklerini kamuoyuyla paylaşmasını istedi. Kanalda yaşanan ayrılık sürecinin ardından dahi bu iddialarla karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Sarıoğlu, geçmişte yaşananların açıkça anlatılması gerektiğini ifade etti. "Fatih Altaylı, benim hakkımda yazacaksın, bana ödenecek bir hakkım var, bu borcu ödemeden iki elim yakanda. Sana hakkımı helal etmem. Benim için yazacaksın" dedi.

Mehmet Akif Ersoy’a sert sözler

Sarıoğlu, bir diğer paylaşımında ise Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınan Mehmet Akif Ersoy’a seslendi. Adının geçtiği iddialarla hiçbir ilgisi olmadığını savunan Sarıoğlu, Ersoy’dan kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleri yazmasını istedi. Kendisinin herhangi bir ortamda söz konusu kişilerle bir araya gelmediğini belirten Sarıoğlu, meslek hayatı ve özel yaşamı üzerinden yapılan ithamların kaldırılmasını talep etti.

“İftiralar temizlenmeli”

Paylaşımlarının sonunda Sarıoğlu, ailesinin ve kendisinin bu süreçte yıpratıldığını belirterek, adının üzerindeki iddiaların açık bir şekilde çürütülmesini istedi. Gerçeklerin kamuoyuyla paylaşılmasının hem mesleki hem de insani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Sarıoğlu, açıklamalarının arkasında olduğunu ifade etti.