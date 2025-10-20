Son Mühür- Dünyanın en büyük bulut hizmeti sağlayıcısı Amazon Web Services (AWS)’te yaşanan geniş çaplı arıza, dünya genelinde çok sayıda dijital platformun çökmesine neden oldu. Snapchat, Roblox, Canva, Prime Video, Duolingo, Coinbase ve Playstation gibi platformlara erişim sağlanamıyor.

“Sorunun kaynağını araştırıyoruz”

Amazon, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, ABD Doğu (US-EAST-1) bölgesinde yaşanan teknik problem nedeniyle bazı servislerde hata oranlarının ciddi şekilde arttığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ABD Doğu (US-EAST-1) bölgesindeki DynamoDB uç noktasına yapılan isteklerde önemli hata oranlarını doğrulayabiliyoruz. Bu sorun, aynı bölgedeki diğer AWS servislerini de etkiliyor. Bu süre zarfında müşteriler Destek Talepleri (Support Cases) oluşturamayabilir veya güncelleyemeyebilir. Mühendisler hemen müdahalede bulunarak hem sorunu hafifletmek hem de kök nedenini tam olarak anlamak için çalışıyor. Daha fazla bilgi elde ettiğimizde yeni bir güncelleme paylaşacağız.”

İkinci açıklama

Amazon Türkiye saatiyle 10.11’de yaptığı ikinci açıklamada ise, “ABD Doğu (US-EAST-1) bölgesinde birden fazla AWS servisinde artan hata oranları ve gecikmeler araştırılıyor. 30–45 dakika içinde yeni bir güncelleme sağlayacağız.” denildi.

Snapchat, Canva, Roblox ve daha fazlası erişim dışı

Kesintiden etkilenen uygulama ve platformlar arasında şunlar yer alıyor:

Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, MyFitnessPal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation ve Pokémon Go.

“Bulut tekeli kırılganlığı artırıyor”

Uzmanlar, AWS’in küresel ölçekte bulut altyapısında çok büyük bir paya sahip olduğunu belirterek, bu tür kesintilerin dijital dünyanın “tek merkezli sistemlere” olan bağımlılığını gözler önüne serdiğini ifade etti.