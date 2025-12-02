Son Mühür- Ünlü oyuncu Pelin Akil, Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesinde İstanbul’da bazı okullarda derslerin erken sona erdirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Akil, ikiz kızlarının okulunda yapılan bu uygulamayı “alışılmadık” olarak nitelendirdi.

“Hiç böyle bir uygulama olmazdı”

Derbi yoğunluğu gerekçe gösterilerek derslerin erken bitirilmesine tepki gösteren Pelin Akil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Maçla ilgili hiçbir şey söylememişsin diyen dostlar... Tabii ki kalbim her zaman Fenerbahçe'den yana ama maç yüzünden okulların bugün erken paydos vermesini anlayamadım. Benim okul zamanımda sürekli derbiler olurdu ama hiç böyle bir uygulama olmazdı.”

“Çalışan anne babalar nasıl yetişecek?”

Uygulamanın özellikle çalışan velileri zor durumda bıraktığını vurgulayan Akil, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Trafik olacak diye okulların erken bitmesi… Çalışan anne babalar nasıl yetişecek, nasıl stres olmuşlardır? Ben şansa evdeydim, prova vardı.

Biraz garibime gitti. Bilmiyorum, benim gibi düşünen var mı? Belki de bizim okulumuz dışında böyle bir şey olmamıştır.”