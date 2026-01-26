Son Mühür/ Emine Kulak- Uzun yıllar boyunca DİSK’in Ege Bölgesi’ndeki en etkili isimlerinden biri olan, özellikle 2025 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı işçilerle yürütülen grev sürecinde kamuoyunun yakından tanıdığı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, işçilerin taleplerini kararlılıkla savunan tutumuyla sendikal alanda öne çıkan bir figür haline gelmişti.

Memiş Sarı, geçtiğimiz yılın eylül ayında sürpriz bir kararla görevinden ayrıldı. Sarı’nın bu kararı, hem sendika tabanında hem de İzmir’deki belediye işçileri arasında dikkatle takip edilmişti.

4 aydır boş kalan koltuk

Sarı’nın ayrılığının ardından boşalan DİSK Ege Bölge Temsilciliği koltuğu, aradan geçen dört aya rağmen henüz doldurulmadı. Normal şartlarda her yılbaşında DİSK Genel Merkezi tarafından ataması yapılan Ege Bölge Temsilciliği görevi için bu yıl herhangi bir atama yapılmaması, kulislerde farklı senaryoların konuşulmasına neden oldu.

Bölge temsilciliği görevinin yalnızca idari değil, aynı zamanda Ege Bölgesi’ndeki sendikal mücadelenin koordinasyonu açısından da kritik bir öneme sahip olması, belirsizliği daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Şube başkanlarının isimleri kulislerde

DİSK Genel-İş İzmir şubeleri arasında bazı şube başkanlarının Ege Bölge Temsilciliği için kulislerde adının geçtiği öğrenildi. Bu isimler arasında DİSK İzmir 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız’ın ve 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül’ün seçime daha sıcak baktığı öne sürüldü.

Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre, İzmir’deki DİSK şubeleri arasında son dönemde belirginleşen gruplaşmalar ve zaman zaman yaşanan görüş ayrılıkları, süreci daha karmaşık bir hale getiriyor.

Şubeler arasında sessiz ayrışma

Özellikle 6 No’lu Şube yönetiminin diğer şubelerle temasının sınırlı olduğu, bu durumun da örgüt içi iletişimi zayıflattığı iddia ediliyor. Diğer şubeler arasında net ve keskin bir ayrışma olmasa da, dönemsel olarak yaşanan görüş farklılıklarının zaman zaman su yüzüne çıktığı ifade ediliyor.

Bu tablo içerisinde, olası bir atamanın şubeler arasında yeni gerilimlere yol açabileceği de kulislerde sıkça dile getiriliyor. Edinilen bilgilere göre 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin’in bölge temsilcisi olarak atanması durumunda 2 No’lu Şube’nin tepki gösterebileceği, benzer şekilde 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül’ün atanması halinde ise bu kez 8 No’lu Şube’nin rahatsızlık duyabileceği konuşuluyor.

Genel Merkez seçime mesafeli

Her ne kadar bölge örgütlerinde seçim talebi dile getirilse de, DİSK Genel Merkezi’nin İzmir’deki bu karmaşık tabloyu ve olası bölünmeleri göz önünde bulundurarak seçim yerine atama yöntemini tercih etmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

Hatta kulislere yansıyan bilgilere göre, genel merkezin şubeler arası dengeyi korumak adına İzmir dışından bir ismi Ege Bölge Temsilciliği görevine atamayı da değerlendirdiği belirtiliyor.

Bu nedenle süreçte nihai kararın tamamen genel merkezin inisiyatifinde olacağı vurgulanıyor.

Memiş Sarı’ya yeniden görev teklifi iddiası

Öte yandan kulislerde en çok konuşulan iddialardan biri ise, DİSK Genel Merkezi’nin görevinden ayrılan Memiş Sarı’ya yeniden Ege Bölge Temsilciliği için teklif götürmeye hazırlandığı yönünde. Uzun yıllar boyunca bölgedeki sendikal yapıya hâkim olan ve tabanda güçlü bir karşılığı bulunan Sarı’nın, böyle bir teklife nasıl yaklaşacağı ise merak konusu.

Gözler Genel Merkezde

DİSK Ege Bölgesi’nde sendikal mücadelenin geleceği açısından büyük önem taşıyan bölge temsilciliği görevine ilişkin belirsizlik sürerken, hem şubeler hem de sendika tabanı gözünü genel merkezden gelecek karara çevirmiş durumda