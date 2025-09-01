İzmirli boksör Emircan Gülşen, Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) organizasyonunda Slovak rakibi Denis Gondzala’yı ikinci rauntta teknik nakavtla mağlup ederek ünvanını korudu. Dünya şampiyonu Gülşen, zaferinin ardından Conor McGregor’dan ilk tebriği aldı.

BKFC’de Büyük Başarı

Dünyanın önde gelen çıplak el boks organizasyonu BKFC’de ringe çıkan Emircan Gülşen, 30 Ağustos’ta Budva’da Slovak rakibi Gondzala’yı ikinci rauntta teknik nakavtla mağlup etti. Mücadele boyunca üstün performans sergileyen İzmirli sporcu, hem Türk bayrağını dalgalandırdı hem de kariyerine yeni bir zafer ekledi.

Conor McGregor’dan Destek

Karşılaşmayı salondan takip eden eski UFC şampiyonu Conor McGregor, Gülşen’in zaferi sonrası ring kenarında ilk tebrik eden isim oldu. McGregor’ın jesti salonda büyük ilgi gördü ve Gülşen’in başarısına uluslararası bir dikkat çekti.