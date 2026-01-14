Son Mühür/ Emine Kulak- DİSK Genel-İş İzmir Şube başkanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, 7 Ocak’ta CHP İzmir İl Binası’nda ikinci kez bir araya gelmişti. Görüşmede DİSK temsilcileri, havuz sisteminde yer alan işçilere ilişkin listeleri CHP yönetimine sunmuş, CHP’li yöneticiler ise toplantı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve belediye yönetimiyle görüşme yapacaklarını kamuoyuna açıklamıştı.

Aradan geçen süreye rağmen konuya ilişkin kamuoyuna yansıyan bir açıklama yapılmazken, edinilen bilgilere göre süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. DİSK temsilcilerinin, işçilerin alacaklarına ilişkin işveren tarafından hazırlanan ödeme takvimi hakkında bilgi almak amacıyla cuma günü işveren temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Öte yandan şirketlere iade edilen işçilerin de sürece dahil edildiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, bu işçilerin bugün itibarıyla mülakat sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Gözler, cuma günü yapılması planlanan görüşmeden çıkacak sonuçlara çevrilmiş durumda.