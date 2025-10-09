Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de bazı CHP’li belediyeler, artan borç yükü nedeniyle personel maaşlarını ödemekte zorlanıyor. Bu durum, son aylarda belediye yönetimleriyle işçiler ve memurlar arasında sık sık gerilime neden olurken, eylemler ve iş bırakma kararları da gündemden düşmüyor.

Son olarak, Karşıyaka Belediyesi’nde KENT A.Ş. işçileri belediyenin ödeme taahhütlerini yerine getirmemesi üzerine iş bırakmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise büyükşehir ekiplerine çöpleri toplatmıştı. Durum işçiler tarafından protesto edilirken yaşanan protestoda dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı.

BOLAT'TAN DİSK İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

O dönem Karşıyaka Belediyesi hizmet binasında yapılan görüşme öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile DİSK Genel-İş İzmir 10 No’lu Şube Disiplin Kurulu Başkanı Kalender Bolat arasında geçen sert diyalogun ardından DİSK yönetimi Bolat’ın istifasını istendiği öğrenilmişti. Yaşanan sürecin ardından Kalender Bolat’ın görevinden ayrıldığı öğrenildi. Ancak Bolat, sessiz kalmadı ve sendikal mücadeleye farklı bir kulvarda devam etme kararı aldı. Bolat, DİSK’ten ayrıldıktan sonra Belediye-İş Sendikası’na geçti. Bu hamle, sendika çevrelerinde yeni bir hareketlilik başlattı.

“BASKI ALTINDA YÖNETİLEN BİR SENDİKAYA KARŞI DURMAK İÇİN AYRILDIM”

İddialara göre Bolat, çok sayıda işçinin de sendika değiştirmesini sağladı. Bu iddialara Son Mühür’e konuşarak yanıt veren Kalender Bolat, kararının kişisel değil, ilkeli bir duruşun sonucu olduğunu söyleyerek, “Arkadaşlarımla birlikte baskı altında olduğumuzu düşündüm. Sendikamızın dışarıdan yönetildiğini fark ettim ve buna karşı geldim. Bu nedenle istifa kararı aldım. Bana yapılanların haksızlık olduğuna inanan arkadaşlarım da destek amacıyla benimle birlikte Belediye-İş’e geçti” dedi ve Bolat, örgütlenme iddialarını doğrularken, bunun işçilerin kendi iradesiyle gerçekleştiğini vurguladı.

“DİSK 10 NO’LU ŞUBE BİRİLERİNİN TEKELİNDE”

Kalender Bolat, DİSK 10 No’lu Şube yönetimini eleştirerek şunları söyledi:

“DİSK 10 No’lu Şube birilerinin tekelinde. Belediye-İş Sendikası ile görüştük ve Karşıyaka Belediyesi için tek şube sözü aldık. O yüzden geçişimizi yaptık. Bu durum, Büyükşehir’e biat eden bir anlayışa karşı bir duruştu.”

“CEMİL TUGAY’IN BU SÜREÇTE PARMAĞI VAR”

Bolat, sendikal sürecin yerel seçimlerle de bağlantılı olduğunu öne sürerek, “Benim anladığım kadarıyla bu durum ilçe seçimlerine denk geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bu süreçte parmağı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Belediye-İş’e katıldım” dedi.

“KARŞIYAKA’NIN BORCU TUGAY DÖNEMİNDEN KALDI”

Bolat, Karşıyaka Belediyesi’ni doğrudan suçlamadığını, ancak mevcut mali tablonun geçmiş yönetimden kaynaklandığını savundu:

“Karşıyaka Belediyesi’nin borcu, eski belediye başkanı ve şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay döneminden kaldı. Bu yüzden belediyeyi suçlamıyorum. Ben 16 yıllık işçiyim. Ancak DİSK 10 No’lu Şube işçilere yanlış bilgi veriyor, korku yaratıyor.”

“GERÇEK SENDİKA İŞÇİNİN YANINDA OLUR”

Kalender Bolat, sözlerini işçilere yönelik çağrıyla tamamladı:

“Benim bildiğim sendika işçinin yanında olur, onu korkutmaz. Bizim mücadelemiz, emeğin onuru için. Belediye-İş çatısı altında bu mücadeleyi daha özgür şekilde sürdüreceğiz