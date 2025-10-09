İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 27 Eylül 2025’te Helvacı Mahallesi’nde tamamladığı asfalt çalışması, sadece 11 gün içinde çökmeye başladı.

Sürücüler bozulmalar nedeniyle araçlarını zorlukla kullanırken, bölgede kaza riski artış gösterdi. Vatandaşlar ise “daha güvenli” olacağı söylenen yolun kısa sürede kullanılmaz hale gelmesine tepki gösterdi.

6 bin ton asfalt döküldü, 2 kilometrelik yol 11 günde dağıldı

Helvacı Sanayi Bölgesi Caddesi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İZBETON ekipleri tarafından yapılan asfaltlama, dönemin en kapsamlı altyapı çalışmalarından biri olarak duyurulmuştu.

Başkan Cemil Tugay’ın da bizzat incelediği çalışmada, iki kilometrelik yola 6 bin ton sıcak asfalt serildiği belirtilmişti.

Ancak kısa sürede çökmeler ve kabarmalar oluştu. Son yağışların ardından yol yüzeyinde derin çukurlar meydana geldi. Bölge halkı yaşanan olaya tepki gösterdi.

“Konforlu olacak” denilen yol çileye döndü

Belediyenin açıklamalarında, yolun “daha konforlu ve güvenli hale getirileceği” vurgulanmıştı. Fakat gelinen noktada sürücüler, bozulan yolda manevra yapmakta güçlük çekiyor.

Özellikle sanayi bölgesinde yoğun kamyon ve iş makinesi trafiği olması nedeniyle, çukurların daha da derinleştiği bildirildi.

Belediyeden henüz açıklama yok

Vatandaşların artan tepkisine karşın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölge halkı, hem denetimlerin artırılmasını hem de yapılan işin neden bu kadar kısa sürede bozulduğuna ilişkin açıklama bekliyor.