Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın 7’nci dalgasında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Soruşturma 7’nci dalgayla genişledi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 14 Ekim sabahı 7’nci dalga operasyonu gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınları sonucunda; E.B., eski Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah T.Ç., oğlu Serkan Ç., belediye özel kalem çalışanı M.K., mimar Özlem Y.K. ve şehir plancısı mali müşavir M.A.C. gözaltına alındı.

Bazı şüpheliler serbest bırakıldı

Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerden belediye çalışanı M.K. serbest bırakıldı. Şehir plancısı mali müşavir M.A.C. ise savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartı olmadan serbest bırakıldı.

Üç isim hakkında tutuklama kararı

E.B., Emrullah T.Ç., Serkan Ç. ve Özlem Y.K. ise ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, E.B.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Eski Oda Başkanı Emrullah T.Ç., oğlu Serkan Ç. ve mimar Özlem Y.K. ise “rüşvet” ve “yolsuzluk” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma devam ediyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen geniş kapsamlı soruşturmanın, belediye içindeki bazı birimlerdeki usulsüz işlemleri de kapsadığı öğrenildi. Savcılığın, dijital materyaller ve para trafiğine ilişkin incelemeleri sürdürdüğü belirtildi.