Bakan Fidan, yaptığı açıklamada, "Bizim amacımız İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde, sorunun çözümüyle beraber yaptırımlardan kurtulması ve bölgesel entegrasyonun ekonomik olarak ve diğer alanlarda olabildiğince hızlı devam etmesi" dedi. Öte yandan Fidan, “Görüşmede özellikle Afganistan kaynaklı düzensiz göçle nasıl beraber mücadele edebiliriz, oradaki Afgan hükümetiyle beraber nasıl çalışabiliriz, bu konu üzerinde de durduk” dedi.

Sınır kapılarının sayısını artırmamız gerekiyor

Bakan Fidan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Arakçi ile uluslararası ortamlarda sık sık bir araya geldiklerini ve tüm önemli gelişmeleri telefonla müzakere ettiklerini ifade ederek, işbirliği için teşekkür etti. Görüşmelerinin verimli geçtiğini vurgulayan Fidan, Türkiye ile İran arasındaki başta ticaret ve enerji olmak üzere tarafların refahını ve ekonomisini doğrudan ilgilendiren birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti. Başta sınırları daha etkin kullanmak olmak üzere ticaretin geliştirilmesi için ikili ilişkilerde yapılması gereken birçok şey bulunduğunu kaydeden Bakan Fidan, “Bağlantısallık, ulaştırma ve lojistik alanında iki ülke olarak yapmamız gerekenin biraz gerisinde kalmışız. Bu konuda atmamız gereken adımlar var. Sınır kapılarının sayısını artırmamız gerekiyor. Sınır kapılarını daha etkin hale getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

İki toplum birbirine çok yakın

Fidan, İran ile Türkiye'nin büyük nüfus ve ekonomiye sahip olduğunu aktararak, iki toplumun birbirine çok yakın olduğunu da söyledi. Tarafların yoğun şekilde etkileşim halinde olduğunu ve ticaret yaptığını, her yıl milyonlarca kişinin İran ile Türkiye arasında seyahat ettiğini dile getiren Fidan, bunu daha sistemli şekilde ileriye taşımak için somut projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Afganistan kaynaklı düzensiz göçle nasıl mücadele edebiliriz

Arakçi'nin İran'ın Van Başkonsolosluğu’nun yakın gelecekte açılacağına yönelik sözleri ile ilgili Fidan, “Van'daki başkonsolosluk açılımını dört gözle bekliyoruz. İnşallah sayın meslektaşıma da söz verdim, kendisi gelirse ben de oraya gideceğim, beraber açacağız” şeklinde konuştu. Bakan Fidan, özellikle düzensiz göçle mücadele konusunda yakın coğrafyadan kaynaklanan sorunlar bulunduğuna ve bu konuda İran ile işbirliği yapmaları gerektiğini ifade ederek, “Özellikle Afganistan kaynaklı düzensiz göçle nasıl beraber mücadele edebiliriz, oradaki Afgan hükümetiyle beraber nasıl çalışabiliriz, bu konu üzerinde de durduk” diye konuştu.

Erdoğan Tahran’ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecekteki Tahran ziyaretiyle Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK) 9'uncu toplantısını İran'da yapacaklarını anlatan Fidan, kendisinin İran'a ziyaretinin, Erdoğan'ın ziyareti için ön hazırlık niteliği de taşıdığını ifade etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile İran'ın bölgenin iki güçlü ülkesi olduğunu belirterek, İranlı mevkidaşıyla bölgesel konuları masaya yatırdıklarını kaydetti. Başta Filistin ve Gazze olmak üzere Suriye, Lübnan, İsrail yayılmacılığı, nükleer müzakereler, Afganistan-Pakistan arasındaki gerginlik gibi konuları Arakçi ile ele aldıklarını aktaran Fidan, İsrail'in bölgesel yayılmacılığının bölge için ‘bir numaralı güvenlik tehdidi’ olduğu konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, Ukrayna-Rusya barışının da bölge için önemli olduğu kanaatinde olduklarının altını çizerek, bunun hayata geçmesi için Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün kurumlarla yoğun çaba içinde olunduğunu kayetti. Fidan, bu meselede Avrupalıların, Ukraynalıların, Rusların ve Amerikalıların attığı bütün adımları desteklediklerini, Türkiye'nin de bu çabaların içinde olduğunu sözlerine ekledi.

‘Türkiye-İran gaz anlaşmasının uzatılmasına’ hazırız mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ülkesinin terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Türkiye'nin terörden arındırılmasını destekliyoruz” dedi. Türkiye ile İran arasındaki doğalgaz ticaretine de değinen Bakan Arakçi, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade ederek, “İran, Türkiye ile gaz anlaşmasının uzatılmasına ve enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine hazırdır” şeklinde konuştu.