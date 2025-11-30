Son Mühür/ Beste Temel- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultayı'nda gözler, partinin yeni yol haritasına çevrilmiş durumda. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kurultay atmosferini değerlendirirken Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer’e partisinin iktidara gelmesi durumunda hayata geçireceği köklü reformları anlattı. Tanal, üç gün süren kurultay sürecinin Türkiye'deki tüm siyasi partilere örnek olması gereken bir demokrasi tablosu olduğunu belirtti.

Yargı reformu ve kurumsal liyakat öncelikli

CHP'nin iktidarında yargının siyasetten arındırılacağını vurgulayan Tanal, atılacak ilk adımları şu şekilde sıraladı: "Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) içerisinden Adalet Bakanı ve Adalet Bakan Yardımcısı çıkarılacak. HSK, sadece hakim ve savcılardan oluşacak ve daha da ileri giderek Hakimler Kurulu ile Savcılar Kurulu birbirinden ayrılacaktır. Bu sayede siyasetin yargı üzerindeki gölgesi tamamen kalkacak." Tanal ayrıca, liyakatin önemine dikkat çekerek sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi uygulamalara son verileceğini, tüm öğretmenlerin kadrolu olacağını da sözlerine ekledi.

Sosyal haklar ve eğitimde köklü değişimler

Partinin sosyal adalet alanındaki vaatlerine değinen Tanal, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesini en önemli hedeflerden biri olarak gösterdi. Tanal, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında emekli maaşı asgari ücretin altında olmayacak. Ayrıca emekli kardeşlerimize dini bayramlarda asgari ücretten aşağı olmamak kaydıyla iki maaş ikramiye verilecek," dedi. Eğitim alanında ise tüm köylerde okulların açılacağını ve öğrencilerin açlık sorunu yaşamaması için tam gün eğitimle birlikte yemek verileceğini müjdeledi.

Polis sendikası, işsizlik fonu ve kayyum rejimi sonlanacak

Tanal, özgürlükler ve işçi hakları konusunda da önemli taahhütlerde bulundu. Polislerin mevcut yasak nedeniyle kuramadığı sendikalaşma hakkının getirileceğini söyleyen Tanal, kayyum uygulamasının "milli iradeye darbe" olduğunu belirterek kayyum rejimine derhal son verileceğini ifade etti. İşsizlik Fonu'nun kullanımına ilişkin çarpıcı bir eleştiri getiren Tanal, fondan kesilen paranın işverene teşvik olarak verilmesi yerine, kesildiği amaç doğrultusunda işsizlere verileceğini açıkladı.

Enerji ve tarımda devrim: Çiftçiye ücretsiz elektrik

Ekonomi politikaları arasında tarıma yönelik destekler öne çıktı. Mahmut Tanal, çiftçilikle uğraşan vatandaşlar için mazot üzerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV'nin kaldırılacağını taahhüt etti. Enerji maliyetlerini düşürmek için ise kıraç alanlara güneş panelleri kurularak çiftçiye ücretsiz elektrik sağlanacağını duyurdu. Tanal ayrıca, yaz saat uygulamasının kalıcı olarak kaldırılacağını ve saatlerin batı coğrafyasına göre ayarlanacağını, mevcut uygulamanın Suudi Arabistan ve Katar'a göre ayarlandığını savundu.

AK Parti seçmenine çağrı: "Artık oy yollarınızı ayırın"

Röportajının sonunda AK Parti seçmenine doğrudan seslenen Mahmut Tanal, mevcut iktidarın sorunları çözemediğini belirterek, "Ne için iktidara oy verilir? Önünüzdeki sosyal, siyasal, ekonomik engelleri kaldırmak, daha rahat nefes almak için oy verdiniz. Bu iktidar sizi kalkındıramıyor, yüzünüzü güldüremiyor, huzur ve bereket getiremiyor," dedi. Tanal, avukat, doktor veya eş örneği vererek, beklenen faydayı sağlayamayan iktidarın da azledilmesi gerektiğini vurguladı: "AK Parti ile de oy yollarınızı ayırın. Artık bu ülkenin hukuka, demokrasiye, adalete ve liyakata ihtiyacı var. Bunun tek reçetesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesidir."