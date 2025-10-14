Fethiye’de ikamet eden E.Ö., diş hekimi olan eşi İ.Ö.'nün kullandığı gizli bir sosyal medya hesabında, hastalarına ait mahrem görüntüleri kaydettiği ve bunları paylaştığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 400’den fazla görselin paylaşıldığı öne sürülen hesap, şikayetler üzerine askıya alınırken, E.Ö. eşi hakkında boşanma davası açtı ve uzaklaştırma ile yurt dışı çıkış yasağı talep etti.

2006 yılından bu yana evli olan E.Ö., eşi İ.Ö.'nün X platformunda (eski adıyla Twitter) açtığı gizli bir hesapta ahlaka aykırı ve cinsel içerikli paylaşımlar yaptığını fark etti. Paylaşımlar arasında kendi evlerinde çekilmiş görsellerin yanı sıra, başka bir kadının yüzünün açıkça görüldüğü görüntülerin yer alması üzerine harekete geçti. E.Ö., tüm bu görüntüleri delil olarak dosyaya ekleyerek Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve eşini Türk Diş Hekimleri Birliği’ne de şikayet etti. Savcılık, vahim iddialar üzerine derhal soruşturma başlattı.

Görüntülerin çoğu röntgen odası ve merdivenlerde kaydedilmiş

E.Ö.’nün hukuki sürecini yürüten Avukat Buket Gökmen Dinçer, konuyla ilgili çarpıcı detayları paylaştı. Dinçer, delil toplama aşamasında, diş hekimi olan eşin kliniğinde ve kiraya verdiği özel villada gizli kamera sistemleriyle yaklaşık 400’ü aşkın görüntü kaydettiğinin belirlendiğini, ellerine bu kayıtlardan 81 tanesinin geçtiğini ifade etti. Avukat Dinçer, “Bu görsellerin bir kısmı cinsel içerikliyken, önemli bir kısmı da hastaların ve villada kalan konukların mahrem alanlarına ait görüntülerdir. Gizli çekimlerin çoğunun röntgen odası ve üst kata çıkan merdivenler gibi alanlarda yapıldığı tespit edilmiştir,” açıklamasında bulundu.

Mağdurların şikayeti üzerine hesap askıya alındı

Yapılan eylemlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) açıkça aykırı olduğunu belirten Avukat Dinçer, görsellerde yüzü açıkça görülen bir kadının Diş Hekimleri Odası’na yaptığı şikayet sonrasında X hesabının askıya alındığını bildirdi. Ancak aynı kişi tarafından açıldığı düşünülen ve sonradan kapatılan başka hesapların da tespit edildiği ortaya çıktı. Dinçer, müvekkilinin amacının sadece boşanmak olmadığını, aynı zamanda bu etik dışı ve yasa dışı fiillerin kamuoyuna duyurulmasıyla daha fazla mağduriyetin önüne geçilmesi olduğunu vurguladı.

"Güvenin kötüye kullanılması toplum açısından vahim"

Avukat Buket Gökmen Dinçer, sağlık alanında çalışan bir kişiye duyulan mesleki güvenin bu denli kötüye kullanılmasının toplum için son derece vahim bir durum yarattığına dikkat çekti. Ergin’in eşi E.Ö.’nün, 11 ve 16 yaşındaki iki erkek çocuğunun eğitimi için yaklaşık dört yıl önce İngiltere’ye yerleştiği, eşinin ise Türkiye’de mesleğini sürdürdüğü öğrenildi. X’teki paylaşımların, müvekkilin yurt dışında olduğu dönemlerle örtüşmesi de dikkat çeken bir diğer detay oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından savunma yapan diş hekimi İ.Ö., paylaşımların yapay zeka ile oluşturulduğunu iddia ederek suçu kabul etmedi.