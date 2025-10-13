Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan bir askeri eğitim kampına dinlenmek amacıyla gelen emekli deniz kurmay kıdemli albay İsmail Sinan Şınanı, denize girdikten kısa bir süre sonra yaşadığı rahatsızlık sonucu vefat etti. Olay, 12 Ekim 2025 Pazar günü öğleden sonra Aksaz Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı tesislerinin önündeki sahilde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların hızla müdahalesine rağmen, 67 yaşındaki emekli albay tüm kurtarma çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Denizden çıktıktan sonra sahilde fenalaştı

Talihsiz olay, saat 16.25 sularında, emekli albay İsmail Sinan Şınanı’nın kampın plajında denize girdikten hemen sonra yaşandı. İddialara göre, denizden çıkan Şınanı, sahildeyken aniden fenalaştı. Çevrede bulunan tatilcilerin durumu fark etmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından olay yerine derhal sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çevredeki duyarlı vatandaşlar, profesyonel ekipler gelene kadar emekli albay Şınanı’ya ilk yardım girişiminde bulundu ve onu hayata döndürme mücadelesi verdi. Sağlık ekipleri sahile ulaştığında, bilinci kapalı olan Şınanı’ya hızlıca müdahale ederek durumu stabil hale getirmeye çalıştı.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İlk müdahalesinin ardından ambulansla derhal Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 67 yaşındaki emekli albay İsmail Sinan Şınanı, hastanede görevli sağlık personelinin uzun süren yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, emekli albayın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu tahmin ediliyor. Bu üzücü olay, kamp sakinleri ve Marmaris halkı arasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Emekli deniz kurmay kıdemli albay İsmail Sinan Şınanı’nın cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri törenle memleketi Ankara’ya sevk edildi.