Son Mühür - Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, Jhon Duran’ın 90+5. dakikada attığı gol maçın seyrini değiştirdi. Uzatma dakikalarında gelen bu gol, tribünlerde ve ekran başındaki milyonlarca taraftar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, golün ardından büyük bir sevinç gösterisi yaptı. Tribünde veya ekran başında olduğu tahmin edilen Koç’un gol anındaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

O anlar gündem oldu