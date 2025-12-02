Son Mühür - Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, Jhon Duran’ın 90+5. dakikada attığı gol maçın seyrini değiştirdi. Uzatma dakikalarında gelen bu gol, tribünlerde ve ekran başındaki milyonlarca taraftar arasında büyük bir heyecan yarattı.
Büyük sevinç yaşadı
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, golün ardından büyük bir sevinç gösterisi yaptı. Tribünde veya ekran başında olduğu tahmin edilen Koç’un gol anındaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
O anlar gündem oldu
Koç’un 90+5’teki sevinci, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Taraftarların bir bölümü bu görüntüleri, “Ali Koç hâlâ Fenerbahçe’yi yaşıyor” ifadeleriyle paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi