Son Mühür - Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla, sürücüsüz ulaşımda yeni bir dönemi başlatıyor. Şirket CEO’su Elon Musk, uzun süredir merakla beklenen tam otonom elektrikli araç Cybercab’in üretim tarihini duyurdu. Direksiyon ve pedalların tamamen kaldırıldığı bu modelin, Nisan 2026’da Tesla’nın Austin fabrikasında üretime gireceği bildirildi.

Ulaşım dinamikleri kökten değişecek

Elon Musk, Cybercab’i “Tesla’nın şimdiye kadar geliştirdiği en iddialı ulaşım çözümü” olarak nitelendirdi. Musk, aracın kilometre başına maliyet açısından dünyanın en ucuz ulaşım şekli olacağını öne sürerken, bu hedefin gerçekleşmesi halinde şehir içi ulaşımın tamamen değişeceğini vurguladı. Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) teknolojisinin en gelişmiş versiyonunu taşıyan Cybercab, sürücüsüz taşımacılıkta yeni bir dönemin simgesi olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu modelle hem bireysel ulaşımda hem de taksi hizmetlerinde insan faktörünü ortadan kaldırarak güvenli, ekonomik ve çevreci bir ulaşım dönemini başlatmayı amaçlıyor.