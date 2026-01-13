Claude Cowork, son derece başarılı Claude Code aracının gücünü teknik olmayan kullanıcılara da sunan yeni bir yapay zeka ajan yeteneğidir. Araştırma önizlemesi olarak sunulan özellik, kullanıcıların günlük ofis işlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyor.

Claude Cowork nasıl çalışır?

Kullanıcılar Claude'a bilgisayarlarındaki belirli bir klasöre erişim izni verir. Sistem kendi başına görevleri planlayıp yürütür - dosyaları okur, düzenler ve oluşturur. Adım adım talimat beklemek yerine kullanıcıyı ilerlemesi hakkında sürekli bilgilendirir.

Anthropic, dosyaları izole edilmiş bir ortama monte ederek güvenliği sağlıyor. Apple Virtualization Framework kullanılarak özel bir Linux kök dosya sistemini indirip başlatıyor. Bu sayede Cowork yalnızca izin verilen dosyalara erişebiliyor.

Claude Cowork ile neler yapılabilir?

Claude Cowork'ün kullanım alanları oldukça geniş:

Fatura ekran görüntülerinden otomatik harcama listesi ve elektronik tablo oluşturma

Karışık indirmeler klasörünü içeriklerine göre anlamlı isimler vererek düzenleme

Dağınık notlardan profesyonel rapor taslağı hazırlama

Medya dosyalarını organize etme ve yönetme

Sosyal medya gönderilerini tarama ve analiz etme

Konuşmaları analiz etme

Kimler Claude Cowork kullanabilir?

Cowork şu anda yalnızca Claude Max abonelerine sunuluyor. Aylık 100-200 dolar arası planlara sahip kullanıcılar macOS Claude Desktop uygulaması üzerinden erişebiliyor. Diğer planlardaki kullanıcılar için bekleme listesi bulunuyor.

Claude Code'dan farkı nedir?

Claude Cowork, esasen daha az göz korkutucu bir arayüze sarılmış Claude Code'dur. En büyük fark, komut satırı araçları veya sanal ortamlar gerektirmemesi. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için çok daha kolay ve erişilebilir.

Güvenlik önlemleri

Anthropic, "prompt injection" riskine karşı uyarıda bulunuyor. Bu, saldırganların internette karşılaşılabilecek içerikler yoluyla Claude'un planlarını değiştirme girişimleridir.

Kullanıcılara şu öneriler sunuluyor:

Finansal belgeler gibi hassas bilgiler içeren dosyalara erişim vermemek

Net ve açık talimatlar vermek

Güvenilir sitelere erişim sağlamak

Claude Cowork, yapay zeka asistanlarının günlük iş hayatına entegrasyonunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.