Son Mühür - Apple, kullanıcı güvenliğini güçlendirmek amacıyla iOS 26.2 güncellemesiyle yeni bir acil durum bildirim sistemini kullanıma sundu. “Gelişmiş Güvenlik Uyarıları” adlı bu özellik, iPhone’lara deprem ve diğer acil durumlarla ilgili bölgesel bildirimler iletecek.
Deprem uyarı özelliği nasıl kullanılır?
Yeni sistem, Ayarlar menüsünde bulunan Bildirimler sekmesi altında yer alıyor. Kullanıcılar, bulundukları bölgeye göre uyarı türlerini özelleştirebilecek. Apple, bu uyarıların yaklaşık konum bilgisine dayanacağını ve kullanıcıları anlık bildirimlerle bilgilendireceğini açıkladı.
Depremi önceden bildirecek
Apple’ın attığı bu adım, mevcut Acil Durum Bildirimleri sisteminin geliştirilmiş bir versiyonu olarak hayata geçiriliyor. Android cihazlarda benzer bir sistem uzun süredir kullanılıyor ve birçok kişinin hayatını kurtardı. Apple da aynı şekilde, deprem anında hayati önemdeki saniyeleri kazandırmayı amaçlıyor.
Benzersiz uyarı sesi
iOS 26.2 sürümünde, bu bildirimler için özel olarak geliştirilmiş benzersiz bir uyarı sesi bulunuyor. Böylece kullanıcılar, deprem veya diğer acil durum bildirimlerini hemen fark edebilecek.