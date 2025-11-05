Yeni sistem, Ayarlar menüsünde bulunan Bildirimler sekmesi altında yer alıyor. Kullanıcılar, bulundukları bölgeye göre uyarı türlerini özelleştirebilecek. Apple, bu uyarıların yaklaşık konum bilgisine dayanacağını ve kullanıcıları anlık bildirimlerle bilgilendireceğini açıkladı.

Apple’ın attığı bu adım, mevcut Acil Durum Bildirimleri sisteminin geliştirilmiş bir versiyonu olarak hayata geçiriliyor. Android cihazlarda benzer bir sistem uzun süredir kullanılıyor ve birçok kişinin hayatını kurtardı. Apple da aynı şekilde, deprem anında hayati önemdeki saniyeleri kazandırmayı amaçlıyor.

Benzersiz uyarı sesi