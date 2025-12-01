Son Mühür- Yapay zeka destekli sohbet asistanı ChatGPT, karmaşık görevlerde yüksek başarı gösterse de bazı kullanıcılar için basit görünen sorulara tutarsız yanıtlar veriyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise “Şu an saat kaç?” sorusu.

Karmaşık işlemler sorunsuz, basit sorular zor

ChatGPT, metin analizi, kod yazma ve bilgi sentezi gibi birçok karmaşık işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Ancak kullanıcılar saat sorusu sorduğunda doğru cevabı alamıyor.

Bazı durumlarda asistan, “Cihazınızın gerçek zamanlı saatine veya konumuna erişimim yok” yanıtını veriyor. Bazı kullanıcılar ise şehir bilgisi talep eden mesajlarla karşılaşıyor; fakat verilen saat çoğu zaman gerçek zamandan farklı oluyor. Hatta doğru saat verildiğinde bile, tekrar sorulduğunda yanıt değişebiliyor.

Neden hatalı yanıt veriyor?

Uzmanlar, bu durumun temel nedenini yapay zeka modellerinin gerçek zamanı bilememesine bağlıyor. ChatGPT ve benzeri büyük dil modelleri, bilgisayar ya da telefonlardaki gibi bir saat çipine sahip değil.

BirGün'ün haberine göre Edinburgh Üniversitesi’nden Pasquale Minervini, bu modellerin yalnızca eğitim verilerindeki bilgiler üzerinden tahmin ürettiğini, dolayısıyla akan zaman kavramına sahip olmadığını belirtiyor. Robotik uzmanı Yervant Kulbashian ise durumu, “Okyanusta dev bir kitaplık içinde yaşayan ama saati olmayan bir kazazede” metaforuyla özetliyor.

Gerçek zaman aktarımı mümkün ama zor

Uzmanlar, teorik olarak modele dışarıdan gerçek zaman bilgisinin aktarılabileceğini söylüyor. Ancak bu durum, bağlam yönetimini daha karmaşık hale getireceği için yaygın olarak uygulanmıyor. Dolayısıyla ChatGPT’nin saat sorusuna verdiği yanlış yanıtlar, bir hata değil, yapısal bir sınırlama olarak değerlendiriliyor.