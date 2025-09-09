Son Mühür- Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın evinde gerginlik yaşandı. İddiaya göre, tartışma evdeki yardımcı Dilda nedeniyle başlamıştı. Dilan Polat, eşinin kendisini ve çocuklarını evden kovduğunu öne sürmüştü.

Kavga anlarını paylaştı

Kavga sırasında Engin Polat’ın yemek masasına yumrukla vurduğu, Dilan Polat’ın ise öfkesini sandalyeyi fırlatarak gösterdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde çiftin birbirine bağırdığı, yakınlarının ise araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

"3. çocuğu doğur, evden kovul"

Yaşanan kavganın ardından Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu’nun evine sığınmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda eşine yönelik sert ifadeler kullanan Polat, “3. çocuğu doğur, sonra evden kovul. Pardon sen kimsin?” sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Ayrıca Engin Polat’a ait olduğu öne sürülen mesajları da ifşa etmişti.

"Eşime U dönüşü yaptım"

Gerilim kısa süre sonra yerini barışmaya bıraktı. Engin Polat, eşinin gönlünü almak için çiçeklerle kapısına gitti. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Dilan Polat, “Ben eşime U dönüşü yaptım” notunu düştü.

"En büyük korkum annem gibi olmak"

Dilan Polat, yaşadığı bu süreçte psikolojik olarak zorlandığını açıkladı. Geçmişteki travmalarına da değinen Polat, “Benim en büyük korkum annem gibi olmak” diyerek ruh halini takipçileriyle paylaştı.