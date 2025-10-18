Son Mühür/ Beste Temel- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu soruşturmasında test sonuçları açıklanmıştı. Kan ve saç örnekleri alınan 19 ünlü isim arasında yer alan Dilan Polat’ın test sonucu pozitif çıkmıştı.

“Yeşil reçeteli ilaçlar dışında hiçbir şey çıkmaz”

Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası Dilan Polat, sosyal medya hesabından açıklama yaparak gözyaşlarına boğulmuştu.

İddiaların asılsız olduğunu savunan Polat, şu ifadeleri kullanmıştı: “Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar.

Yemin ediyorum, çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım, hayatım boyunca görmediğim şeyler bunlar.” Polat, çıkan haberleri “iftira” olarak nitelendirerek, hakkını helal etmediğini belirtti.

Çocuklarına ‘veda’ etti

Dilan Polat sabah saatlerinde yaptığı Instagram paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. Ünlü isim, çocukları Milan Efe ve Nilda’ya “veda” ettiği düşünülen bir mesaj yayımlamıştı.

Paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: “Nilda ve Milan Efe sizi çok seviyorum.” Kısa süre sonra paylaşımını silen Polat’ın bu hareketi, “intihar girişimi” iddialarını gündeme getirmişti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde hareketli anlar

İddialara göre, Dilan Polat paylaşımının ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına gitti. Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Polat’ın intihar etmekzamacıyla köprüye geldiğini öne sürmüştü.

Engin Polat: “Panik atak geçirdi”

Yaşananların ardından Engin Polat, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirten Polat, şu ifadeleri kullandı:

“Ablasına giderken panik atak geçirip, trafikte ve kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı. Olay bu."