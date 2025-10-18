Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları açıklandı. Kan ve saç örnekleri alınan 19 ünlü isim arasında yer alan Dilan Polat’ın test sonucu pozitif çıktı. Gelişmenin ardından Polat’tan duygusal bir savunma geldi.

Polat’tan gözyaşları içinde açıklama

Sonuçların açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Dilan Polat, iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. Gözyaşlarına hakim olamayan Polat, şu ifadeleri kullandı:

“Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Yemin ediyorum, çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım, hayatım boyunca görmediğim şeyler bunlar.” Polat ayrıca çıkan haberlerin “iftira” olduğunu söyleyerek kendisine yapılan suçlamaları reddetti.

Önce veda etti sonra kaldırdı

Sabah saatlerinde Polat’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım, takipçilerini endişelendirdi. Polat, paylaşımında çocukları Milan Efe ve Nilda’ya hitaben “Nilda ve Milan Efe sizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, kısa süre içinde silinse de “veda mesajı” olarak yorumlandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar girişimi iddiası

Paylaşımının ardından Polat’ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına geldiği öğrenildi. Gazeteci Adem Metan’ın aktardığı bilgilere göre, Dilan Polat köprüye intihar amacıyla geldi. Eşi Engin Polat’ın ikna çabaları sonucu Polat, köprüden indirildi.