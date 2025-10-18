Son Mühür- Bir dönemin unutulmaz TRT spikeri, tiyatro ve televizyon dünyasının tanınan simalarından Korhan Abay, uzun bir aradan sonra kameralara yansıdı. Nişantaşı’nda otobüs beklerken objektiflere takılan Abay, sade yaşamını ve güncel projelerini paylaştı.

Emekliliğe rağmen üretmeye devam ediyor

TV8 muhabirlerinin “Nasılsınız, neler yapıyorsunuz?” sorusuna gülümseyerek yanıt veren usta sanatçı, emekliliğine rağmen aktif bir yaşam sürdüğünü belirtti. “Emekli olduk, fakat hala üretkeniz. Kendi düzenlediğimiz bilgi yarışmaları, futbol maçları ve çeşitli etkinliklerle meşgulüz. Yoğun bir tempomuz var.” dedi.

Köpekleriyle günlerini geçiriyor

Abay, ev yaşamıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. “Evde köpeklerimiz var ve günlerimi onlarla geçiriyorum. Onlar benim en yakın dostlarım.” ifadelerini kullandı. Sanatçının mütevazı yaşam tarzı, yıllara meydan okuyan samimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ekranların unuttuğu yüz

Eskiden herkesin yakından tanıdığı Abay, günümüzde genç kuşak tarafından daha az tanındığını ifade ederek, bu durumun avantajını vurguladı. “Artık eskisi kadar tanınmıyorum, bu sayede sokakta rahatça dolaşabiliyorum.” sözleriyle gözlemlerini aktardı.

Tiyatroya dönüş sinyali

Korhan Abay, tiyatro sahnelerine duyduğu özlemi de dile getirdi. “Birkaç teklif aldım, biri Sabahattin Ali’nin bir oyunuyla ilgiliydi. Geçen gün Ali Poyrazoğlu da aradı. Belki sahneye geri döneriz, tiyatroyu gerçekten özledim.” şeklinde konuştu. Sanatçının bu açıklaması, hayranları arasında heyecan yarattı.