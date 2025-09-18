Son Mühür - Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden Dilan ve Engin Polat çifti, haklarında devam eden dava süreciyle son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Bu süreçte sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Avukat Feyza Altun ise Polat ailesine yönelik sert çıkışlarıyla ön plana çıkmıştı.

Canlı yayında ilginç anlar

Altun, geçmişte yaptığı açıklamalarda “ölsem aynı masada oturmam” diyerek Dilan Polat’a karşı tavrını açıkça ortaya koymuştu. Ancak son günlerde ikilinin birlikte verdiği pozlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu kez Dilan Polat’ın Instagram canlı yayınına katılan Feyza Altun, Polat’la birlikte kamera karşısına geçti. Samimi sohbetleriyle dikkat çeken ikiliden Dilan Polat, “Sen beni 2 yıl önce tanısaydın ne derdin” diye sordu. Altun ise esprili bir şekilde “Salak derdim” yanıtını verdi.

''Seni çok seviyorum dedi...''

Dilan Polat, daha sonra yaptığı paylaşımda ““Öyle dedi de, seni çok seviyorum dedi. Ne yapayım ya ben bunu” ifadelerini kullandı.