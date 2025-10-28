Son Mühür- Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in “Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil” sözleri, sanat camiasında tartışma yarattı. Bir etkinlikte konuşan Deniz, oyunculuğun kutsal meslekler arasında yer almadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var.”

Deniz’in bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, meslektaşlarından da tepkiler geldi.

Ekin Türkmen ve Burak Sergen’den tepki

İlk tepki oyuncu Ekin Türkmen’den gelirken, bir diğer yorum da usta oyuncu Burak Sergen’den geldi. Kuruluş Orhan dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Sergen, Deniz’in sözlerine karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:



“Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar. Dünyanın en kutsal mesleği.”

Sergen’in bu açıklaması, oyunculuğu diğer mesleklerle kıyasladığı gerekçesiyle sosyal medyada tartışma yarattı.

Sosyal medyada tepkiler büyüdü

Burak Sergen’in açıklamaları, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi. Doktor ve öğretmenlik gibi toplumun temel yapı taşlarını temsil eden mesleklerle kıyas yapılmasının yanlış olduğunu savunan kullanıcılar, oyunculuğun “kutsal” olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar, “Sanat önemli ama insan hayatını kurtaran ya da yeni nesiller yetiştiren mesleklerle kıyaslanamaz” yorumunda bulunurken, bazıları ise “Oyunculuk da bir emek işidir ama kutsallık başka bir kavram” ifadeleriyle tartışmaya katıldı.