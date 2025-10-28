Son Mühür- İspanyol spor gazetesi AS’ın haberine göre 42 yaşındaki Alves, Pastor Jimmy Martin’in yönettiği Girona’daki Elim Kilisesinde vaizlik yapıyor. Kilisedeki ibadetlerin Salı akşamları ve Pazar günleri düzenlendiği bildirildi.

“Tanrı’ya inanın, ben bunun kanıtıyım”

Bir ibadet sırasında konuşan Dani Alves, inanç üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Alves konuşmasında, “Tanrı’ya inanmalısınız. Ben bunun canlı kanıtıyım. O’nunla bir ahit yaptım. Etrafta fırtına ve karışıklık olsa bile her zaman Tanrı’dan bir elçi vardır. Hayatımın en zor anında bu elçi bana inanç yoluna girmeme yardım etti ve beni kiliseye götürdü. Şimdi onun sayesinde bu yolculuğa devam ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Cinsel saldırı davasından beraat etmişti

Alves, 2023 yılında hakkında açılan cinsel saldırı davasında uzun süre tutuklu kalmış, ancak Mart 2025’te Katalonya Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından beraat etmişti. Mahkeme, suçlamalara ilişkin yeterli delil bulunmadığına hükmetmişti.

Alves’in yeni hayatı gündem oldu

Bir dönem Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerde forma giyen Dani Alves’in futbol sonrası yaşamında dini bir yolculuğa çıkması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Alves’in “Tanrı’ya inanın, ben bunun kanıtıyım” sözleri, hem futbol hem de inanç çevrelerinde gündem yarattı.