Son Mühür- Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in “Oyunculuk kutsal bir meslek değil” sözleri, sanat camiasında tartışma yarattı. Deniz’in açıklamasına meslektaşlarından art arda tepkiler geldi.

Berna Laçin’in sözleriyle başlayan tartışma büyüdü

Tartışma, oyuncu Berna Laçin’in Hilal Altınbilek hakkında yaptığı paylaşımın ardından başlamıştı. Laçin, sosyal medya hesabından “En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” sözleriyle eleştiride bulunmuştu.

Bu açıklama, sektör içinde “oyunculukta fiziksel görünüm” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Dilan Çiçek Deniz: “Oyunculuk çok kutsal bir meslek değil”

Laçin’in sözlerinden sonra konuşan Dilan Çiçek Deniz, oyunculuk mesleğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ünlü oyuncu, “Herkesin her konuda çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini, herkesin her şeye cevap vermemesi gerektiğini düşünüyorum.

Oyunculuk çok kutsal bir meslek değil. Bizim işimizin avantajları ve dezavantajları var ama doktorluk ve öğretmenlik gibi kutsal mesleklerle kıyaslanamaz” ifadelerini kullandı.

Ekin Türkmen: “Saygısız, hiyerarşi bilmeyen cahiller”

Deniz’in sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, ilk tepki oyuncu Ekin Türkmen’den geldi. Türkmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Oyunculuk çok kutsal bir meslek! Yazık, bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız, hiyerarşi bilmeyen cahiller.” Türkmen’in bu çıkışı, oyuncular arasında yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Burak Sergen: “Neden bu sektörden para kazanıyor?”

Ekin Türkmen’in ardından bir yorum da usta oyuncu Burak Sergen’den geldi. Sergen, meslektaşına yönelik tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

“Madem oyunculuk kutsal değil, niye bu sektörden para kazanıyor? Ben konservatuvar mezunuyum, kendisi ne mezunu? Benim için çok kutsal bir meslek.

Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar. Dünyanın en kutsal mesleği.”

Sektörden karışık tepkiler

Konuya dair görüşleri sorulan diğer oyuncular farklı tepkiler verdi. Eylül Tumbar, tartışmaya dahil olmayacağını söylerken, oyuncu Feyza Civelek ise Dilan Çiçek Deniz’in açıklamalarına karşı çıkarak “Oyunculuk kutsal bir meslek” dedi.