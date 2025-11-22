Son Mühür /Beste Temel - Komedyen Ata Demirer, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dilara Alemdar ile romantik bir Paris kaçamağına çıktı. İkili, aşklarının sıcaklığını yansıtan bu seyahatten kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşınca takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşıyorlardı

Demirer, hem kariyerindeki adımlarla hem de zaman zaman özel hayatıyla gündemde kalmayı sürdürürken, Alemdar ile yaşadığı ilişkiyi genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak çift, bu kez Paris sokaklarında geçirilen keyifli anları paylaşarak sessizliklerini bozdu.

Samimi pozları çok beğenildi

Şehrin ikonik noktalarını gezerken çekilen samimi pozlarını kırmızı kalp emojisiyle süsleyerek paylaşan Ata Demirer ve Dilara Alemdar, kısa sürede sosyal medyanın konuşulan isimleri arasına girdi. Paris’in büyülü atmosferi eşliğinde verilen pozlar, çiftin mutluluğunu adeta gözler önüne serdi.