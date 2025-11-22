Son Mühür- ‘Medcezir’, ‘Güneşin Kızları’, ‘Bodrum Masalı’, ‘Çukur’ ve ‘Yarına Tek Bilet’ gibi başarılı yapımlarla tanınan 30 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.

Deniz’in, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Rafael Cemo Çetin ile ilişkisini sonlandırmasının ardından yeni bir aşka başladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Bir yıllık ilişki eylülde bitti

Evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin, eylül ayında sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

Çiftin ayrılığı magazin dünyasında büyük şaşkınlık yaratırken ayrılık nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

“Bitmesi gerekenler bitti”

Güzel oyuncu, ayrılığın ardından ilk kez katıldığı bir etkinlikte kısa bir açıklama yaptı. Deniz, “Çok konuşmaya gerek yok, arkadaşız. Bitmesi gerekenler bitti. Keyfimiz yerinde.” ifadelerini kullanarak sürecin olgun bir şekilde noktalandığını belirtti.

Ayrılık sonrası yeni aşk iddiası

Ayrılığın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Deniz’in, eski sevgilisi Rafael’in “kardeşi kadar yakın” dostu olan Miro Gerede Erkaya ile yeni bir ilişkiye başladığı ileri sürüldü.

İkilinin ilişkilerini gözlerden uzak yaşadığı öne sürülürken bu durum aile ve arkadaş çevresinde gerginlik yarattı.

"Ağabeyimin eski sevgilisiyle nasıl flört edersin?"

İddialara göre Rafael’in kardeşi Orfeo Çetin, yeni ilişkiyi öğrenince Miro Gerede Erkaya’nın yanına giderek sert tepki gösterdi.

Orfeo’nun Miro’ya “Sen benim ağabeyimin eski sevgilisiyle nasıl flört edersin?” diyerek saldırdığı öne sürüldü.

Yaşanan gerginliğe Miro’nun kardeşi Daren ve oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in de dahil olmasıyla ortam iyice gerildi.

Dostluklar sona erdi

Tartışmanın ardından çocukluklarından beri yakın olan Çetin ve Erkaya kardeşlerin dostluklarını tamamen bitirdiği konuşuluyor.

Tüm bu sürece rağmen Dilan Çiçek Deniz ile Miro Gerede Erkaya’nın ilişkilerini sakin ve gözlerden uzak şekilde devam ettirdiği ifade ediliyor.