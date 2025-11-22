Son Mühür- Türkiye’de yeni nesil çete yapılanmaları, sosyal medya platformlarını adeta bir vitrin gibi kullanarak gençleri suç ağlarına çekmeye devam ediyor. Lüks yaşam tarzı, para gösterileri ve dikkat çekici imajlarla kendilerini fenomen gibi sunan örgüt liderleri, özellikle maddi imkanları kısıtlı ailelerden gelen gençleri hedef alıyor.

15-18 yaş arasındaki gençler “Risk-düşük, getiri-yüksek” hedef

Çeteler, kolay yoldan zengin olma vaadiyle kandırdıkları 15-18 yaş aralığındaki gençleri, motosikletle uyuşturucu taşıma, gözcülük, iş yerlerine saldırı ve şiddet eylemlerinde kullanıyor. Bu yaş grubunun cezai sorumluluğunun sınırlı olması, örgütler açısından onları “riski düşük, getirisi yüksek” bir tercih haline getiriyor.

TikTok ve Instagram’dan açık tehditler

Sosyal medya kanalları üzerinden gençlere ulaşan çetelerin faaliyetleri, İstanbul’da çökertilen “Taşlar” suç örgütü örneğinde görüldü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 111 sayfalık iddianamede, çetenin diğer gruplarla yaşadığı çatışmaları sosyal medyada adeta şov şeklinde paylaştığı belirtildi.

Fenomen Murat Övünç dosyada

İddianamede fenomen Murat Övünç de mağdur olarak yer aldı. Örgüt lideri Ramazan Taş’ın, Daltonlar çetesinin lideri Berat Can Gökdemir’e TikTok üzerinden tehdit mesajları gönderdiği kaydedildi. Övünç, örgüt üyeleri Ömer Taş ve Medeni Durak tarafından öldürülmekle tehdit edildiğini ve iş yerlerinin yağmalandığını dile getirdi.

Sosyal medyada şiddet ve gösteri kültürü

Daltonlar çetesinin lideri Gökdemir’in doğum günü, Türkiye, Rusya ve Afganistan dahil 11 farklı ülkede uzun namlulu silahlarla kutlandı ve bu görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Başka bir çete olan Casperlar ise internet üzerinden tetikçi arayışına girdi. Ankara’da kız kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır olayıyla ilgili cezaevinden paylaşılan mesajlar da dikkat çekti.

“İmaj” ile güç gösterisi: Saç modeli ve stil mesajı

Çete üyeleri, kendilerine özgü bir imaj oluşturarak sosyal medyada yayıyor. Tas kafa saç kesimleri, keskin sakal stilleri ve markalı spor kıyafetler, örgütlerin ortak görünümü hâline geldi. Daltonlar çetesinin lideri Berat Can Gökdemir’in saç modeli, bu gangster imajının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Benzer uygulamalar dünya genelinde de tartışma konusu. Orta Amerika’daki El Salvador, suç örgütlerinin gençler üzerindeki imaj etkisini kırmak amacıyla geçen ağustos ayında tas kafa saç modelini yasaklamıştı.