Son Mühür- Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana gelmişti.

İddiaya göre, bir kafeden çıkan iki grup arasında “yan bakma” gerekçesiyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sustalı bıçakla ağır yaralandı, kurtarılamadı

Yaşanan arbede sırasında Atlas Çağlayan (16), E.Ç. (15) tarafından “sustalı” olarak tabir edilen bıçakla yaralanmıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çağlayan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Aileye yönelik tehditler sonrası tutuklamalar geldi

Cinayetin ardından aileye yönelik tehdit ve provokatif paylaşımlar yapılması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Feyza Altun’a dosyadan çekilmesi için tehdit mesajları gönderildi

Soruşturma sürecinde dosyada görev alan avukat Feyza Altun’un da hedef alındığı öğrenildi. Altun’a gönderilen mesajlarda, dosyadan çekilmesi istenirken açık tehditler yöneltildi.

Altun’a gönderilen mesajlar hiçbir değişiklik yapılmadan şu şekilde yer aldı: "Selamlar ben ... kardeşim ne yazık ki artık yok ama merak etmeyin ben burdayım.

Sizin o çocuklarınızın karnını tek tek ... size ... çetesi sayesinde ulaşıyorum. Siz avukatlığa başlayarak çok büyük bir hata yaptınız.

Merak etmeyin en geç pazara kadar ... bile bulamıcaklar ama önce çocuklarınızı tek tek gözünüzün önünde ... Arkanızı kollayın, siz çok büyük bir hata yaptınız bize yanlış yaparak. Attığınız gönderiler yüzünden kardeşim göz altına alındı. Çok yakında hepiniz ..."

"Dosyadan çekilmez iseniz her şey 2 kurşuna bakar yalan olursunuz"

"Selamın aleyküm Feyza Hanım , duydum ki Atlas’ın dosyaya şahsınız hakim ama bunu bizler istemeyiz. Dosyadan çekilmeni istiyoruz aksi takdirde başınıza kötü şeyler gelecek.

Ben, Bursa ... ikamet ediyorum. 2006'lı olmam bir şeyi değiştirmez Feyza Hanım. Size söyleyeceğim şudur ki eğer dosyadan çekilmezseniz Atlas'ın mezarı = Minguzzi leşi olacaktır.

Sizler için uyarım dosyayı bırakmak için 1 haftanız var ensesi kalın abiler vasıtası ile size ulaştım ve bilgiyi ... aslanları sayesinde ilettim, işin ehemmiyeti tarafımca kalkmıştır.

Eğer dosyadan çekilmez iseniz her şey 2 kurşuna bakar yalan olursunuz vallahi. Aileniz ve çocuğunuzda üzülmesin halledelim."