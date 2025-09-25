Son Mühür - İstanbul Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin’in başkanlığında düzenlenen toplantıda, okul servislerinin güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir düzenleme gündeme alındı. Toplantıda, hâlihazırda taksi, minibüs ve dolmuşlarda kullanılan Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi kameralarının okul servislerine de entegre edilmesi teklifi sunuldu.

Bu kapsamda, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin ilgili maddesinin aşağıdaki şekilde revize edilmesi önerildi:

“Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde yerleştirilmiş, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacaktır.”

2026'da hayat geçirilecek

Gerekli imzaların tamamlanmasının ardından, uygulamanın 2026 yılı içerisinde devreye alınması hedefleniyor.