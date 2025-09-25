Son Mühür- 12-18 Eylül tarihleri arasında 26 ilde önceden hazırlanmış soru formatına bağlı olarak CATI (Bilgisayar destekli telefonla) yöntemiyle 2.000 kişiyle gerçekleştirilen çalışmada ekonomi ve dış politika yönetimi mercek altına alındı.

İktidar dış politika konusunda yüzde 50.8'lik onayla sınıfı geçmiş görünürken ekonominin geleceğine olan beklentinin yüzde 64.7 gibi ezici bir çoğunlukla kötü olması dikkat çekiyor.

Araştırmanın en ilginç detayı olarak öne çıkansa ekonominin kötüye gideceğine olan güvenin bu kadar yüksek olmasına rağmen ''Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?'' sorusuna verilen cevapta iktidarın muhalefetin önünde yer aldığı görülüyor.



Ekonomide beklenti negatif...



Gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi iyiye mi yoksa kötüye mi gider ?

İyiye gider: %13.2

Kötüye gider: %64.7

Değişmez: %16.1

Fikrim Yok/Cevap Yok: %6.0

İktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?

İktidar daha iyi yönetir: %23.6

Muhalefet daha iyi yönetir: %21.5

İkisi de iyi yönetemez: %46.5

İkisi de iyi yönetir: %3.4

Fikrim Yok/Cevap Yok: %5.0

Dış politikaya onay var...



AK Parti hükümetini dış politika açısından ne derece başarılı buluyorsunuz?

Çok başarılı:%16.0

Başarılı:%27.5

Ne başarılı ne başarısız:%13.4

Başarısız:%22.2

Çok başarısız:%14.6

Fikrim yok/Cevap yok:%6.3

Başarılı:%50,8

Başarısız: %42,9

Fikrim yok/Cevap yok:%6,3