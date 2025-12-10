Son Mühür - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genel sağlık sigortalılarının aldığı tedavilere yönelik hastanelere yapılan ödemelerde yüzde 10 ile 55 arasında, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için yapılan ödemelerde ise yüzde 10 ile 85 arasında artışa gitti. Bu düzenlemeyle birlikte vatandaşların ödediği fark ücretlerinin düşmesi ve özellikle özel hastanelerde daha düşük ek ücretlerle karşılaşılması bekleniyor.

SGK’nin Sosyal medya hesabından tebliğe yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzca genel sağlık sigortalılarının aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde yaptığımız artışlar ile toplam 110 milyar lira iyileştirme sağladık. Yoğun bakım tedavi bedellerinde yüzde 55, palyatif bakım tedavi bedellerinde yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedellerinde yüzde 35, ayakta tedavi muayene bedellerinde yüzde 30, diğer çeşitli ödenen bedellerde yüzde 10 ila yüzde 30 arasında artış yaptık. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellerde yüzde 10-85 aralığında artış sağladık. Milletimizin sağlığı ve refahı için durmadan çalışmaya devam ediyoruz"

Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e göstermiş oldukları hassasiyet ve destek için teşekkür ediyorum"