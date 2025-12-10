Son Mühür - Artan yaşam maliyetleri ve kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, kredi notunu tüketiciler açısından her zamankinden daha kritik bir hale getirdi. Uzmanlar, milyonlarca kişinin bazı masum görünen finansal alışkanlıklar yüzünden kredi notunu farkında olmadan düşürdüğünü ve bunun kredi başvurularında ciddi sorunlara neden olabildiğini belirtiyor. Finans danışmanları, özellikle kredi kartından nakit avans çekmenin kredi puanına en fazla zarar veren davranışlardan biri olduğunu vurguluyor. Pek çok kişi bu işlemin etkisiz olduğunu düşünse de, bankalar tarafından riskli bir borçlanma sinyali olarak değerlendiriliyor.

Kredi puanını etkiliyor

Uzmanlar, nakit avansın faiz yapısı nedeniyle tüketiciye ek maliyet getirdiğini ve kredi notunda hızlı bir düşüşe neden olabildiğini belirtiyor. Finans uzmanları konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Nakit avans, bankalar açısından kişinin nakit sıkıntısı yaşadığı ve riskli borçlandığı anlamına gelir. Bu yüzden kredi notundan bir anda ciddi puan düşüşü görülebilir. Bu durum, ihtiyaç kredisi, araç kredisi hatta telefon hattı sözleşmelerinde bile olumsuz sonuçlar doğurabilir” Uzmanlar, pek çok kişinin çektiği nakit avansı kısa sürede kapatacağını düşündüğünü ancak sistemin bu tür işlemleri en baştan riskli kabul ederek olumsuz değerlendirdiğini belirtti. Kredi notu nasıl korunur? Uzmanlara göre kredi notunu yüksek tutmak için şunlar yapılmalı: Kredi kartıyla nakit avans çekmekten kaçının. Bankalar bu tür işlemleri riskli bir kullanım olarak değerlendiriyor.

Fatura ve kredi kartı borçlarınızı gecikmeden ödeyin. Her gecikme kredi puanınızı hızlı şekilde düşürür.

Kart limitinizi tamamen doldurmayın. Limitin yüzde 30’unun altında kalmak daha sağlıklı kabul edilir.

Eski kredi hesaplarınızı kapatmamaya özen gösterin. Hesap geçmişinin kısalması kredi notunu negatif etkileyebilir.

Kredi raporunuzu düzenli aralıklarla kontrol edin. Yanlış kayıtlar, kredi başvurularında problemlere yol açabilir.