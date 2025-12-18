Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı 17.12.2025 tarihli bildirimle, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden bir temizlik ürünü hakkında toplatma kararı alındığını duyurdu. Yapılan denetimler sonucunda, piyasada yaygın olarak bulunan bir lavabo açıcı ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Çocuklar için büyük risk: Emniyet kilidi yetersiz

Söz konusu karara göre, Yazgan Kimya San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilen "Metan" markalı lavabo açıcı ürünün, çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair standartları karşılamadığı belirlendi. Kimyasal içeriği nedeniyle son derece yakıcı ve tehlikeli olan bu ürünlerin, çocukların kolayca açabileceği ambalajlarla piyasada bulunması "Kimyasal Risk" ve "Yaralanma Riski" kategorisinde değerlendirildi.

Mevzuata aykırılık tespit edildi

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde; ürünün, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ile SEA Yönetmeliği (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması) hükümlerine uygun olmadığı görüldü. Özellikle kimyasal ürünlerin ambalaj güvenliği konusundaki ihlaller, ürünün "güvensiz" olarak nitelendirilmesine neden oldu.

Piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı

8697430030015 barkod numarasıyla satışa sunulan "Metan Lavabo Açıcı" için 06.10.2025 tarihinde alınan önlemler yürürlüğe girdi. Alınan karar kapsamında ürünün;

Piyasaya arzının tamamen yasaklanması,

Raflardaki mevcut ürünlerin ivedilikle toplatılması,

Tüketicilerin korunması amacıyla gerekli duyuruların yapılması kararlaştırıldı.

Tüketicilere uyarı

Yetkililer, evlerinde bu barkod numarasına sahip ürün bulunan vatandaşların, ürünü kullanmamaları ve satın aldıkları noktalara iade etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden benzer ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.