Son Mühür- Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00’te ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

Ekonomik göstergeler masaya yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, temel ekonomik veriler değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığındaki komisyona güncel rapor ve verileri sunacak.

Türk-İş’in toplantıya katılması beklenmiyor

Komisyonun yapısının adil olmadığını savunan Türk-İş’in, ilk toplantıda olduğu gibi ikinci toplantıya da katılmaması bekleniyor. Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “taraflarla görüşüyoruz” açıklamasına tepki göstererek, sendikanın sürece dahil edilmediğini ifade etti. Ağar, komisyon toplantılarına katılmama kararlarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Işıkhan: Rakam konuşmak için erken

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantıda somut bir rakamın gündeme gelmesinin erken olduğunu söyledi. Tarafların görüşlerinin alınması gerektiğini vurgulayan Işıkhan, bütçe sunumunda ise “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” mesajını verdi. Bakan, Türk-İş’in toplantılara katılmamasına ilişkin olarak da sosyal diyalog vurgusu yaptı.

Kararlar oy çokluğuyla alınıyor

Mevzuata göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Türk-İş’in masada yer almaması durumunda da hükümet ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri, karar almak için yeterli çoğunluğu sağlayabiliyor. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

Mevcut asgari ücret ve işveren maliyeti

Halihazırda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Kesintiler sonrası net ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş seviyesinde bulunuyor. İşverene toplam maliyet ise 30 bin 621 lira 48 kuruşu buluyor. Bu tutarın içinde sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası payları yer alıyor.

Zam oranlarına ilişkin beklentiler

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde enflasyonla mücadele politikaları ve alım gücünün korunması temel kriterler olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bütçe disiplini ve enflasyonu düşürme hedefleri doğrultusunda yüzde 28–30 aralığında bir artışın öne çıktığını belirtiyor. İşçi tarafının ise yaşam maliyeti ve açlık sınırı gerekçesiyle daha yüksek bir artış talep etmesi bekleniyor.

2026 için olası zam senaryoları

Yüzde 25 artış halinde net ücretin yaklaşık 27 bin 630 lira,

Yüzde 27 artışta 28 bin 72 lira,

Yüzde 29 artışta 28 bin 515 lira,

Yüzde 31 artışta 28 bin 957 lira,

Yüzde 32 artışta 29 bin 178 lira,

Yüzde 33 artışta ise 29 bin 399 lira seviyesine çıkması öngörülüyor.