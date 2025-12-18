Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, mahkeme tarafından “Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklandı.

TGRT Haber’de canlı yayımlanan Medya Kritik programına katılan gazeteci Cem Küçük, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında dün akşam tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Küçük, Cebeci’nin telefonunda uyuşturucu temini, yer gösterme ve satın alma gibi suç unsuru taşıyan davranışların tespit edildiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Ya şimdi her şeyi tabii ne kadar konuşabilirsin şey özel hayat ayrı bir şey. Herkes hakikaten özel hayat kişiyi bağlar. Kimseyi ilgilendirmez ama uyuşturucu işi oldu mu? Ve önemli bir kişi varsa milli güvenlikle alakalıdır. Yani kişinin ne yaptığı kendini bağlar ama uyuşturucu işi de yer temin etme, alma, gösterme varsa bu sıkıntıya girer ki telefonunda çıkanları da bazılarının başını ciddi ağrıtır. Onu da söyleyeyim. O da o kişileri bağlar. Ama o kadar ne kadar söyleyeyim değil. Ama Ela Rümeysa'da yer gösterme, temin etme o da var. Olduğunu söylüyor savcılar. O yüzden de bu akşam tutuklandı."