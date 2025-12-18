Son Mühür- Finans uzmanları, kartlı ödemelerde POS cihazı ekranında bazı uyarıların görünmesi durumunda işlemin hemen durdurulması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre, günlük alışverişlerde sıkça karşılaşılan hatalı ve riskli işlemler, tüketiciler için maddi kayıplara yol açabiliyor.

Hangi POS uyarıları tehlike sinyali veriyor?

Deneyimli finans uzmanları, özellikle “manuel giriş”, “offline işlem” veya tutarın net şekilde görünmediği ekranların standart perakende alışverişlerinde kullanılmadığını belirtiyor. Uzmanlardan biri, “Bu seçenekler çoğunlukla teknik müdahaleler için tasarlanmıştır. Eğer günlük alışveriş sırasında karşınıza çıkarsa, işlemi durdurmak en güvenli yaklaşım olacaktır” dedi.

Temassız ve şifreli ödeme önerisi

Kartın satıcıya teslim edilmesinin de önemli bir güvenlik riski oluşturduğunu ifade eden uzmanlar, kartın birkaç saniye bile kontrol dışına çıkmasının yanlış tutar girişine veya kart bilgilerinin kopyalanmasına yol açabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, kartların her zaman tüketicinin elinde tutulması ve mümkünse temassız veya şifreli ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Ekstra güvenlik önlemleri

Finans çevreleri, kartlı ödemelerde dikkat edilmesi gereken ek güvenlik önlemlerini şöyle sıraladı:

POS ekranında tutar net görünmeden onay vermemek

Fişi mutlaka almak ve anında kontrol etmek

Şüpheli durumlarda işlemi iptal etmek, acele baskısına kapılmamak

Banka uygulamalarından anlık bildirimleri aktif tutmak

Kart limitlerini ihtiyaca göre belirlemek, günlük harcama sınırını aşmamak

Yanlış veya fazla tutar çekildiği fark edildiğinde vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesi gerektiği de hatırlatıldı. Uzmanlar, hızlı yapılan itirazların tüketicinin parasını geri alma şansını artırdığını belirtti.

Şüphe duyulan işlemde en etkili yöntem: Durdurmak

Artan dolandırıcılık girişimleri nedeniyle, tüketicilerin POS cihazlarında çıkan her mesajı dikkatle takip etmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, “Şüpheli bir durumda işlemi durdurmak, hem en ucuz hem de en etkili güvenlik önlemidir” değerlendirmesinde bulundu.