Bursa’nın önde gelen sanayi kuruluşlarından TOFAŞ’ta, 2025-2027 dönemi grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucu işçiler fabrika içinde eylem başlattı. Eylem, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Zam ve iyileştirme talepleri karşılanmadı

Çalışanlar adına Türk Metal Sendikası tarafından talep edilen yüzde 20 zam ve 35 TL’lik iyileştirme teklifine karşılık, işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yüzde 5 zam ve 11,50 TL’lik teklif sunulması üzerine müzakereler sonuçsuz kaldı. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması, işçilerin tepkisini çekti.

Yemekhanelerde çatal-kaşık eylemi

İlk tepki eylemi çerçevesinde TOFAŞ çalışanları, yemekhanelerde çatal ve kaşıklarını masalara vurarak memnuniyetsizliklerini gösterdi. İşçilerin sloganlar atarak ve alkışlarla taleplerini dile getirdiği eylem sırasında kararlı ve coşkulu tavırları dikkat çekti.

İşçiler sürecin takibini sürdürecek

Türk Metal Sendikası yetkilileri, anlaşma sağlanamaması durumunda eylemlerin devam edeceğini ve yoğunlaşabileceğini belirtti. Fabrika yönetimi ile sendika arasındaki görüşmelerin ne zaman yeniden başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı.