Son Mühür- Yeni uygulama kapsamında ATM’ler iki ayrı kategoriye ayrılacak. Banka şubelerinin içerisinde ya da doğrudan şubeye bitişik alanlarda bulunan cihazlar “şube içi ATM”, cadde, alışveriş merkezi, metro istasyonu gibi noktalarda yer alanlar ise “şube dışı ATM” olarak tanımlanacak.

Bu ayrım yalnızca teknik bir tanımlamayla sınırlı kalmayacak; ATM’lerin kullanım koşulları ve günlük işlem limitleri de bu sınıflandırmaya göre belirlenecek.

Şube içi ATM’lerde para çekme limitleri artacak

Yeni modelin en dikkat çeken başlıklarından biri para çekme limitlerinde yapılması planlanan artış olacak. Bankaların, şube içi ATM’lerde komisyonsuz günlük para çekme limitlerini mevcut seviyelerin yaklaşık beş katına çıkarmayı hedeflediği ifade ediliyor. Bu kapsamda günlük çekim tutarlarının 50 bin TL’nin üzerine çıkması öngörülüyor.

Şube içi ATM’lerde banknot dolumu, teknik müdahale ve güvenlik süreçlerinin banka personeli tarafından daha kolay yönetilebilmesi, yüksek limit uygulamasının temel gerekçeleri arasında yer alıyor.

Merkez Bankası’nın banknot politikası süreci etkiledi

Sektördeki bu dönüşümün arka planında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) banknot politikası da etkili oldu. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın son enflasyon raporu sunumunda yeni banknot basımına ilişkin beklentileri dışlayan açıklamaları, bankaların mevcut banknot yapısıyla çözüm arayışlarını hızlandırdı.

500 ve 1000 TL’lik banknotlara yönelik taleplerin karşılık bulmaması, artan nakit ihtiyacının mevcut kupürlerle nasıl yönetileceği sorusunu gündeme getirdi. Tedavüldeki en yüksek banknot olan 200 TL’nin alım gücündeki düşüş, ATM’lerin daha sık dolum gerektirmesine ve operasyonel maliyetlerin artmasına yol açtı.

ATM’ler 200 TL banknota göre yapılandırıldı

Son yıllarda bankalar, ATM’lerde ağırlıklı olarak 200 TL banknot kullanımına yönelirken, küçük kupürlü banknotlar büyük ölçüde sistem dışında bırakıldı. Buna karşın uzun süre 10–15 bin TL aralığında kalan komisyonsuz çekim limitleri, özellikle yüksek enflasyon ortamında kullanıcılar açısından yetersiz kaldı.

Yeni banknot seçeneğinin gündemden düşmesiyle birlikte bankalar, bu sorunu ATM’lerin konumuna göre farklılaştırılmış limit uygulamalarıyla çözmeyi planlıyor.

Şube dışı ATM’lerde artış daha sınırlı olacak

Yeni düzenleme kapsamında şube dışı ATM’lerde uygulanacak para çekme limitlerinin daha sınırlı artması bekleniyor. Cadde, AVM ve metro gibi alanlarda bulunan ATM’lerde banknot dolumunun daha maliyetli ve güvenlik açısından daha riskli olması, bankaların bu noktada daha temkinli davranmasına neden oluyor.

Sektör kaynakları, bu uygulamanın nakit yönetimini kolaylaştırmasının yanı sıra ATM’lere ilişkin operasyon giderlerini de düşüreceğini belirtiyor.

Bazı bankalar uygulamayı devreye aldı

Söz konusu sistem, bankacılık sektörü açısından tamamen yeni değil. Bazı özel bankaların, özellikle QNB Finansbank’ın, son aylarda şube içi ATM’lerde komisyonsuz günlük para çekme limitini 50 bin TL seviyesine yükselttiği biliniyor. 2026 yılı itibarıyla bu uygulamanın tüm özel bankalara yayılması bekleniyor.

ATM kullanımında yeni denge kuruluyor

1 Ocak 2026’da devreye girmesi planlanan şube içi–şube dışı ATM ayrımı, bankacılık sektörünün artan nakit talebi, yükselen operasyonel maliyetler ve mevcut ekonomik koşullara uyum sağlama arayışının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Yeni dönemde kullanıcıların para çekme işlemlerinde ATM tercihlerinin daha belirleyici hale gelmesi öngörülüyor.