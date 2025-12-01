Son Mühür- Görüntülerde şahsın kadına yönelik ağır küfürler savurduğu, defalarca vurduğu ve ardından “O benim canım” ifadelerini kullandığı görüldü. Yayını izleyen binlerce sosyal medya kullanıcısı, durumun ciddiyetine dikkat çekerek paylaşımın altına İçişleri Bakanlığı ve emniyet birimlerini etiketledi.

Kullanıcılar yardım çağrısında bulundu

Olayı izleyen sosyal medya kullanıcıları, kadının acil korumaya alınması için yetkililere çağrıda bulundu. Birçok kişi, “Bu kadın bir an önce kurtarılmalı”, “Bu adam bugün alınmalı, illa kadının öldürülmesi mi gerekiyor?”, “Derhal koruma altına alınsın” şeklinde yorumlar yaptı.

Görüntüler viral oldu, resmi bir açıklama yok

Şiddet anlarının yer aldığı videolar kısa sürede viral olurken, şahıs hakkında henüz resmi bir işlem yapıldığına dair bir açıklama gelmedi. Kadının sağlık durumu veya olay sonrası sürece ilişkin de bir bilgi paylaşılmadı.