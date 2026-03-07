Son Mühür / Beste Temel- Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında İzmir’de siyasi tarihe geçecek bir buluşma gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kadın Kollarının organize ettiği anlamlı etkinlikte, kentin dört bir yanından gelen beş yüz kadın aynı anda CHP saflarına katıldı. İl Başkanlığı binasında düzenlenen törende, İzmir’in 30 ilçesini temsil eden yüzlerce kadın, değişim ve eşitlik idealiyle rozetlerini taktı.

“Kadınların özgür yarınlarına katılıyorsunuz”

Törende bir konuşma gerçekleştiren CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, yeni üyelerin katılımının yaklaşan iktidarın habercisi olduğunu vurguladı. Kurun, “Sevgili yeni yol arkadaşlarımız; bu çatı yalnızca bir siyasi çatı değildir. Burası dayanışmanın, cesaretin, omuz omuza mücadelenin evidir. Sizler sadece bir partiye değil; eşitlik mücadelesine, laik Cumhuriyet’e, kadınların özgür yarınlarına katılıyorsunuz. Hoş geldiniz” dedi.

“Eşitlikten vazgeçmeyeceğiz!”

Zahide Kurun, "katlanmak zorunda değiliz" şiarıyla yola çıktıklarını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün burada yalnızca bir günü kutlamak için değil; bir tarihi anmak, bir mücadeleyi büyütmek ve bir direnişi geleceğe taşımak için bir aradayız. 8 Mart; emeği sömürülen, sesi bastırılmak istenen ama boyun eğmeyen kadınların günüdür. 8 Mart; direnenlerin, değiştirenlerin, dönüştürenlerin günüdür. 8 Mart; yılın geri kalan 364 gününde kadın hakları mücadelesi verenlerin birbirine 'sen yalnız değilsin' deme günüdür. Bugün, 1857’de hak mücadelesinde hayatını kaybeden kadın işçileri anıyoruz. Bugün, bu topraklarda şiddete kurban giden kadınları anıyoruz. Bugün, eşit işe eşit ücret mücadelesi veren emekçi kadınları anıyoruz. Ama sadece anmıyoruz. Bizler mücadeleyi de büyütüyoruz. Biz, Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak biliyoruz ki; kadın özgürleşmeden toplum özgürleşmez. Kadın güçlenmeden demokrasi güçlenmez. Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce tanıdı. Çünkü o biliyordu: Bir milletin yarısı zincirliyse, o millet yükselemez. Bugün ise bizler hâlâ eşitlik mücadelesi veriyoruz. Kadın cinayetlerine karşı, yoksulluğa karşı, emeğin görünmezliğine karşı, siyasette yok sayılmaya karşı mücadele ediyoruz. Ve buradan açıkça söylüyoruz: Kadınların hayatı politiktir. Çünkü kadın cinayetleri politiktir. Kadınların mücadelesi politiktir. Ve bizler susmayacağız! İsyanımız var evet… Ama umudumuz da var. İsyanımız; adaletsizliğe, eşitsizliğe, kadınların yaşam hakkının tartışma konusu yapılmasına. Umudumuz ise örgütlü gücümüzdür. Umudumuz; yan yana gelişimizdir, bu salonu dolduran cesur kadınlardır. Bugün burada 'katlanmak zorunda değiliz' diyen yeni yol arkadaşlarımız da aramıza katılıyor. Mücadelemize güç kattınız. Bizler biliyoruz ki kadınlar bir araya geldiğinde tarih değişir. Kadınlar ayağa kalktığında düzen değişir. Kadınlar karar verdiğinde gelecek değişir. Bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz: Eşitlikten vazgeçmeyeceğiz! İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz! Kadınların yaşam hakkından asla vazgeçmeyeceğiz! CHP iktidarı Türk kadınının iktidarı olacak ve kadınlar hayalini kurduğu Türkiye’ye CHP iktidarıyla kavuşacak. Ve biz kazanacağız. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz örgütlüyüz. Çünkü biz güçlü kadınlarız! Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın eşitlik mücadelemiz! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!”

“Yaşasın kadınların dayanışması”

Programda söz alan CHP İzmir İl Sekreteri Duygu Kumaş Reel ise kadın hakları mücadelesinin bir insanlık onuru davası olduğunun altını çizdi. Reel, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“8 Mart emeğinin hakkını arayan, eşit ve güzel bir dünya için mücadele eden tüm kadınların günüdür. 8 Mart; emeği yok sayılan, hakları gasbedilen ama asla boyun eğmeyen kadınların mücadelesidir. Bu tarih; eşit işe eşit ücret isteyenlerin, şiddete karşı yaşam hakkını savunanların, özgür ve eşit bir dünya isteyen kadınların tarihidir. Bugün burada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle yalnızca bir günü anmak için değil; kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesini büyütmek, dayanışmamıza güç katmak için bir aradayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kadınların toplumdaki yerini yıllar önce çok net bir şekilde şu sözlerle ifade etmiştir: 'Dünyada her şey kadının eseridir.' Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak biliyoruz ki güçlü bir demokrasi ancak kadınların eşit temsiliyle mümkündür. Kadınların siyasette, yerel yönetimlerde, çalışma hayatında ve karar mekanizmalarında daha güçlü yer alması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizler için kadın hakları meselesi aynı zamanda bir insanlık onuru meselesidir. Kadınların özgür olduğu, emeğinin değer gördüğü, şiddetin son bulduğu bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Çünkü biz inanıyoruz ki kadınların mücadelesi aynı zamanda demokrasinin, adaletin ve Cumhuriyetin mücadelesidir. Yaşasın kadınların dayanışması! Yaşasın eşitlik ve adalet mücadelemiz!”

Heyecanın doruğa çıktığı törenin sonunda, aralarında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın da bulunduğu çok sayıda partili yönetici, yeni üyelere rozetlerini takdim etti. Beş yüz kadının katılımıyla sona eren etkinlik, İzmir siyasetinde kadın gücünün simgesi olarak hafızalara kazındı.