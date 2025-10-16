Ege Denizi, düzensiz göçmenlerin umut yolculuğuna sahne olmaya devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir’in Dikili, Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında yürüttüğü eş zamanlı operasyonlar neticesinde toplamda 104 düzensiz göçmeni yakalayarak güvenli bir şekilde karaya çıkardı. Gerçekleştirilen bu üç ayrı müdahale, bölgedeki göçmen kaçakçılığı faaliyetlerine karşı yürütülen kesintisiz mücadelenin bir parçası oldu.

Dikili açıklarında motor arızası paniği: 32 kişilik grup kurtarıldı

Operasyonların ilki, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde de belirtildiği üzere, Dikili açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle tehlikeli bir şekilde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu ihbarıyla başladı. Durumun ciddiyeti üzerine bölgeye derhal Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi. Ekipler, zor durumdaki lastik botta bulunan, aralarında 14 çocuğun da yer aldığı toplam 32 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtararak karaya ulaştırdı. İnsan hayatını tehlikeye atan bu durum, Ege Denizi'nin göçmenler için ne denli riskli bir rota olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Çeşme ve Menderes'te kaçakçılık ağlarına darbe: İki bot durduruldu

Diğer iki operasyon ise göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin yoğun olduğu Çeşme ve Menderes açıklarında gerçekleşti. Çeşme’de devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde hareket halinde olan bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmen grubunun bulunduğunu tespit etti. Botu durduran ekipler, aralarında 3 çocuğun bulunduğu 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu operasyon sırasında, insan kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. Hemen ardından Menderes açıklarından gelen bir ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, yine hareketli haldeki bir lastik botu durdurdu. Burada yakalanan 38 kişilik grupta ise dikkat çekici şekilde 17 çocuk bulunuyordu.

Yakalanan şüpheli jandarmaya teslim edildi, Göçmenler geri gönderilme sürecine alındı

Toplam 104 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığındaki idari ve hukuki süreçlerinin tamamlanmasının ardından gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Bu kişilerin geri gönderme süreçleri ilgili kurum tarafından yürütülecektir. Öte yandan Çeşme operasyonunda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin yapılması ve soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla Jandarma birimlerine teslim edildi. Sahil Güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları, düzensiz göçmen akınının engellenmesi ve insan kaçakçılığı şebekelerine darbe vurulması açısından kritik önem taşımaktadır.