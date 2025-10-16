İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayına karışan şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırının hemen ardından faillerin yakalanması amacıyla titiz bir soruşturma başlattı ve kısa sürede olayın perde arkasını aydınlattı.

Hedef iş yerinde silahlı saldırı: Yaralı bir kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, ilçede bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. İş yeri sahibi M.E.H., kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaşanan bu vahim hadisenin ardından emniyet güçleri, güvenlik kameraları ve elde edilen diğer delilleri değerlendirerek saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen zanlıların peşine düştü. Yapılan detaylı saha araştırmaları ve istihbarat çalışmaları neticesinde, olaya karıştığı belirlenen altı farklı isim tespit edildi.

Adreslere şafak baskını: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Polis ekipleri, saldırıyla ilişkili olduğu değerlendirilen E.M., B.A., U.C., S.A., R.A. ve N.E.H. isimli altı şüpheliyi eş zamanlı operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin yanı sıra şüphelilerin ikamet adreslerinde ve kullandıkları yerlerde geniş çaplı aramalar gerçekleştirildi. Bu aramalarda, suç teşkil edebilecek ve saldırıda kullanıldığı düşünülen önemli materyaller ele geçirildi. Polis kayıtlarına geçen bulgular arasında; yasa dışı yollarla temin edilmiş üç adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu silahlara ait yüz on adet dolu fişek ile yirmi adet dolu kartuş bulundu. Ayrıca, farklı boyutlarda tabancalara ait uzun ve kısa şarjörler de delil niteliğiyle soruşturma dosyasına eklendi. Ele geçirilen bu silah ve mühimmatlar, şüphelilerin organize bir şekilde hareket ettiğine dair önemli emareler olarak değerlendirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor: Olayın nedeni araştırılıyor

Gözaltına alınan altı şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. Emniyetteki işlemleri halen devam eden zanlıların, saldırıyı hangi sebeple gerçekleştirdikleri, aralarındaki ilişki ve varsa olayın azmettiricileri gibi kritik konular üzerinde yoğunlaşan sorguları titizlikle yürütülüyor. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin adli makamlara sevk edileceğini bildirdi.