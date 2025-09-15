Afyonkarahisar’da polis ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttükleri operasyon kapsamında 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Eş zamanlı Türkiye genelinde operasyon

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonun Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen planlı operasyonların bir parçası olduğunu açıkladı.

Dijital izler ve yabancı uyruklu şüpheliler

Açıklamada, "DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı internet tabanlı haberleşme programları ve uygulamalar kullandığı belirlenen yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemede, bazı verilerin eşine ait olduğu anlaşılmış ve yabancı uyruklu eş de gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sahte kimlik ve resmi evrak incelemesi

Şahıslar üzerinde yapılan araştırmalarda, vatandaş oldukları ülkelerin kendileri adına düzenlediği kimlik ve resmi belgeleri yok ettikleri, gerçek kimlik bilgilerini gizlemek amacıyla farklı uyrukta sahte kimlik temin ettikleri tespit edildi.

Emniyette işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.